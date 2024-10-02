Ankara ve İstanbul’da Yufkaya Pazartesi Gününden İtibaren Zam Geliyor!
Ankara ve İstanbul’da Yufkaya Pazartesi Gününden İtibaren Zam Geliyor!
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Yufka üreticileri günlük yufkaya yüzde 30 oranında zam yapma kararı aldı.
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Sözcü’de yer alan habere göre un fiyatları ve diğer maliyetlerde yaşanan artış yufka fiyatlarına yansıdı.
Ocak ayından bu yana 90 TL’den satılan bir kilo yufka pazartesi gününden itibaren 120 liradan satılacak.
Zamlı fiyat Ankara ve İstanbul’da geçerli olacak. Yeni fiyat listesi Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından bayilere iletildi.
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