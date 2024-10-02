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Ankara ve İstanbul’da Yufkaya Pazartesi Gününden İtibaren Zam Geliyor!

Ankara ve İstanbul’da Yufkaya Pazartesi Gününden İtibaren Zam Geliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 11:07

Un fiyatları ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle Ankara ve İstanbul’da daha önce kilosu 90 TL’den satılan yufka pazartesi gününden itibaren 120 TL’den satılacak. 

Kaynak: Sözcü

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Yufka üreticileri günlük yufkaya yüzde 30 oranında zam yapma kararı aldı.

Yufka üreticileri günlük yufkaya yüzde 30 oranında zam yapma kararı aldı.

Sözcü’de yer alan habere göre un fiyatları ve diğer maliyetlerde yaşanan artış yufka fiyatlarına yansıdı.

Sözcü’de yer alan habere göre un fiyatları ve diğer maliyetlerde yaşanan artış yufka fiyatlarına yansıdı.

Ocak ayından bu yana 90 TL’den satılan bir kilo yufka pazartesi gününden itibaren 120 liradan satılacak.

Ocak ayından bu yana 90 TL’den satılan bir kilo yufka pazartesi gününden itibaren 120 liradan satılacak.

Zamlı fiyat Ankara ve İstanbul’da geçerli olacak. Yeni fiyat listesi Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından bayilere iletildi.

Zamlı fiyat Ankara ve İstanbul’da geçerli olacak. Yeni fiyat listesi Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından bayilere iletildi.

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