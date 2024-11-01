Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Patronların Zam Beklentisinden Şaşmadı: %25!
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Patronların Zam Beklentisinden Şaşmadı: %25!
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ekim ayı olağan meclis toplantısında asgari ücrete dair görüşlerini paylaştı. Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yabancı yatırımcıya verdiği 'güvence' oranını tekrarladı.
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Yıl sonu yaklaşırken 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı haftalardır gündemden düşmüyor.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yabancı yatırımcıya söylediği yüzde 25 oranı işçileri üzerken patronları memnun etmiş görünüyor.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Karahan'ın görüşlerini paylaştığını ifade ederek, asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatinde olduklarını söyledi.
Baran, "Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ve geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz ancak işletmeyi ayakta tutma derdimiz olduğunu da biliyoruz" dedi.
Ayrıca Gürsel Baran bu düşüncesini "Daha fazla zam yapılsın isteriz ama oraya zam yapınca iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor" dedi.
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