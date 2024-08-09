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Ankara'nın İstenmeyen Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ı Hedef Aldı

Ankara'nın İstenmeyen Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ı Hedef Aldı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.08.2024 - 10:44 Son Güncelleme: 09.08.2024 - 11:03

Ankara'nın istenmeyen eski belediye başkanı Melih Gökçek, boş vakti çok olduğundan sosyal medyada fazla vakit geçiriyor. Gökçek, internetini bu kez de Kadın Mili Voleybol Takımını hedef almak için kullandı.

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Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, koltuğunu kaybettikten sonra sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladı bildiğiniz gibi.

Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, koltuğunu kaybettikten sonra sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladı bildiğiniz gibi.

Dezenformasyon ve bilgi kirliliği konusunda çekinceleri olmayan Gökçek, en son Ekrem İmamoğlu adına düzenlenen sahte masonluk belgesini bu şekilde paylaşmış ve ve belgenin fotoşoplu olduğu kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.

Dezenformasyon ve bilgi kirliliği konusunda çekinceleri olmayan Gökçek, en son Ekrem İmamoğlu adına düzenlenen sahte masonluk belgesini bu şekilde paylaşmış ve ve belgenin fotoşoplu olduğu kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.

Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı.

Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı.

Gökçek, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un yer aldığı videoyu bu sözlerle paylaştı 👇 ("veleybol" ayrıntısına da ayrıca bakmak lazım)

Devrik Başkan Gökçek'e her kesimden tepkiler gecikmedi 👇

Devrik Başkan Gökçek'e her kesimden tepkiler gecikmedi 👇
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