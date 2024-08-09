Ankara'nın İstenmeyen Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ı Hedef Aldı
Ankara'nın İstenmeyen Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ı Hedef Aldı
Ankara'nın istenmeyen eski belediye başkanı Melih Gökçek, boş vakti çok olduğundan sosyal medyada fazla vakit geçiriyor. Gökçek, internetini bu kez de Kadın Mili Voleybol Takımını hedef almak için kullandı.
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Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, koltuğunu kaybettikten sonra sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladı bildiğiniz gibi.
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Dezenformasyon ve bilgi kirliliği konusunda çekinceleri olmayan Gökçek, en son Ekrem İmamoğlu adına düzenlenen sahte masonluk belgesini bu şekilde paylaşmış ve ve belgenin fotoşoplu olduğu kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.
Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı.
Devrik Başkan Gökçek'e her kesimden tepkiler gecikmedi 👇
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