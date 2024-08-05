Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na Ait Olduğunu İddia Ettiği Masonluk Belgesi Detaylı İncelemede Montaj Çıktı
Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na Ait Olduğunu İddia Ettiği Masonluk Belgesi Detaylı İncelemede Montaj Çıktı
Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği masonluk belgesi, teyit.org'un yaptığı inceleme sonucunda sahte çıktı. Detaylı bulgular içerikte 👇
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Dezenformasyon yapmak konusunda oldukça rahat olan Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, yeni bir yalan haberle gündeme geldi.
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Yıllar önce sosyal medyada troller tarafından montajlanan masonluk belgesi, bu defa Ekrem İmamoğlu adına düzenlendi. Melih Gökçek ise belgenin gerçek olduğundan emin olarak Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Ancak teyit.org, paylaşımı inceleyerek belgenin sahte olduğunu bu bulgularla ortaya çıkardı 👇
Ekrem İmamoğlu'nun faceapp uygulamasıyla değiştirilen ve belgeye konan fotoğrafı da bu şekilde 👇
Belgenin, eski bir mason üyesi olan Hürol Taşdelen'e ait olduğunu teyit.org şu şekilde açıklamış:
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Sonuç olarak Melih Gökçek'in iddiası doğru değil
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