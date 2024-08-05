Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na Ait Olduğunu İddia Ettiği Masonluk Belgesi Detaylı İncelemede Montaj Çıktı

'Görsel Google’da tersine aratıldığında görselin Hürol Taşdelen’in kişisel internet sitesindeki haline ulaşılabiliyor. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın eski bir üyesi olduğunu belirten Hürol Taşdelen, yayınladığı “Mason Tarikatı ve Emperyalizm” isimli kitapta locaya üye olduğu dönemden bazı belgeler paylaşmış. Bu belgelerin arasında Hürol Taşdelen’e verildiği iddia edilen bir üstatlık belgesi de bulunuyor.

Belgenin Taşdelen’in paylaştığı haline bakıldığında tescil numarası ve altta bulunan imzaların iddia konusu görseldekiyle aynı olduğu görülebiliyor. İki görsel karşılaştırıldığında Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu söylenen belgedeki tarih ve isim bölümlerindeki yazıların font ve renk farklılıkları anlaşılabiliyor.

Bunlara ek olarak Hürol Taşdelen’in sosyal medya hesabında konuyla ilgili yayınladığı bir açıklamaya da ulaşmak mümkün.'