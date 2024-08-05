Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na Ait Olduğunu İddia Ettiği Masonluk Belgesi Detaylı İncelemede Montaj Çıktı

Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na Ait Olduğunu İddia Ettiği Masonluk Belgesi Detaylı İncelemede Montaj Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.08.2024 - 12:23

Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği masonluk belgesi, teyit.org'un yaptığı inceleme sonucunda sahte çıktı. Detaylı bulgular içerikte 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dezenformasyon yapmak konusunda oldukça rahat olan Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, yeni bir yalan haberle gündeme geldi.

Dezenformasyon yapmak konusunda oldukça rahat olan Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, yeni bir yalan haberle gündeme geldi.

Yıllar önce sosyal medyada troller tarafından montajlanan masonluk belgesi, bu defa Ekrem İmamoğlu adına düzenlendi. Melih Gökçek ise belgenin gerçek olduğundan emin olarak Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Yıllar önce sosyal medyada troller tarafından montajlanan masonluk belgesi, bu defa Ekrem İmamoğlu adına düzenlendi. Melih Gökçek ise belgenin gerçek olduğundan emin olarak Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ancak teyit.org, paylaşımı inceleyerek belgenin sahte olduğunu bu bulgularla ortaya çıkardı 👇

Ancak teyit.org, paylaşımı inceleyerek belgenin sahte olduğunu bu bulgularla ortaya çıkardı 👇

Ekrem İmamoğlu'nun faceapp uygulamasıyla değiştirilen ve belgeye konan fotoğrafı da bu şekilde 👇

Ekrem İmamoğlu'nun faceapp uygulamasıyla değiştirilen ve belgeye konan fotoğrafı da bu şekilde 👇

Belgenin, eski bir mason üyesi olan Hürol Taşdelen'e ait olduğunu teyit.org şu şekilde açıklamış:

Belgenin, eski bir mason üyesi olan Hürol Taşdelen'e ait olduğunu teyit.org şu şekilde açıklamış:

'Görsel Google’da tersine aratıldığında görselin Hürol Taşdelen’in kişisel internet sitesindeki haline ulaşılabiliyor. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın eski bir üyesi olduğunu belirten Hürol Taşdelen, yayınladığı “Mason Tarikatı ve Emperyalizm” isimli kitapta locaya üye olduğu dönemden bazı belgeler paylaşmış. Bu belgelerin arasında Hürol Taşdelen’e verildiği iddia edilen bir üstatlık belgesi de bulunuyor.

Belgenin Taşdelen’in paylaştığı haline bakıldığında tescil numarası ve altta bulunan imzaların iddia konusu görseldekiyle aynı olduğu görülebiliyor. İki görsel karşılaştırıldığında Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu söylenen belgedeki tarih ve isim bölümlerindeki yazıların font ve renk farklılıkları anlaşılabiliyor.

Bunlara ek olarak Hürol Taşdelen’in sosyal medya hesabında konuyla ilgili yayınladığı bir açıklamaya da ulaşmak mümkün.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonuç olarak Melih Gökçek'in iddiası doğru değil

Sonuç olarak Melih Gökçek'in iddiası doğru değil

'Sonuç olarak, fotoğrafın Ekrem İmamoğlu’na 1995 senesinde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası tarafından verilen üstatlık belgesini gösterdiği iddiası doğru değil. Belgenin tarih ve isim kısımları değiştirilerek sağ alt köşesine İmamoğlu’nun FaceApp uygulamasıyla gençleştirilmiş fotoğrafı eklenmiş. Belgenin orjinalinde ise Hürol Taşdelen’in ismi yer alıyor. '

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
7
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın