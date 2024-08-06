Filenin Sultanları'nın Galibiyetine Sevinmek Yerine Çirkin Yorumda Bulunan Adam Ağzının Payını Aldı

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatlarında bugün oynadığı Çin maçı sonrası bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ancak bazıları sevinmek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Sosyal medya kullanıcıları çirkin yorumda bulunan kişiye ağzının payını verdi.