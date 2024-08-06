Filenin Sultanları'nın Galibiyetine Sevinmek Yerine Çirkin Yorumda Bulunan Adam Ağzının Payını Aldı
Filenin Sultanları'nın Galibiyetine Sevinmek Yerine Çirkin Yorumda Bulunan Adam Ağzının Payını Aldı
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatlarında bugün oynadığı Çin maçı sonrası bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ancak bazıları sevinmek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Sosyal medya kullanıcıları çirkin yorumda bulunan kişiye ağzının payını verdi.
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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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Bu muhteşem maçın ardından ülke olarak bir kez daha gururlandık, hatta duygusal anlar yaşadık.
Ancak bazı insalar, gururumuz olan Kadın Voleybol Milli Takımımız'la ilgili çirkin sözler söylemekten hiç çekinmedi. Tıpkı Cezmi Kalorifer hesabında yapılan paylaşımın altına gelen yorum gibi.
Maçın ardından Kadın Milli Voleybol Takımımız için yapılan o çirkin yorum burada 👇
Yorum yapan kişinin profil fotoğrafının kumarhanede çekilmiş olması ise ayrı bir olay...
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Sosyal medya kullanıcıları bu kişiye tepki göstermeden duramadı 👇
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