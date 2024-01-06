Ankara'da Termal Otelde Kahvenin Yanında Su Yerine Çamaşır Suyu Servis Edildi, Onu da 2 Yaşındaki Leyla İçti!
Ankara'da Termal Otelde Kahvenin Yanında Su Yerine Çamaşır Suyu Servis Edildi, Onu da 2 Yaşındaki Leyla İçti!
Ankara'da bir termal otelde Türk kahvesi siparişi veren aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi. Durumdan habersiz aile, susadığı için 2 yaşındaki kızlarına servis edilen suyu içirdi. Nefes alamayan Leyla Y., hastaneye kaldırıldı.
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Otelin restoranından Türk kahvesi sipariş veren aileye kahvenin yanında su yerine çamaşır suyu servis edildi.
Aile su zannettikleri sıvıyı iki yaşındaki çocuklarına içirdikten sonra nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Otel ve garson hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma açıldı.
Habertürk'ün haberine göre; Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otele İstanbul'dan tatil için gelen aile otelin restoranından Türk kahvesi sipariş verdi. Aileye kahvenin yanında ise su yerine çamaşır suyu servis edildi.
Durumu fark etmeyen aile, iki yaşındaki çocukları Leyla Y.'ye su diye çamaşır suyu içirdi. Boğazı yanan ve nefes alamayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre; temizlik görevlisinin, pet şişede bulunan çamaşır suyunu mutfak tezgahına koyduğu garsonun da su zannederek çamaşır suyunu servis etti.
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Yaşadıklarını anlatan anne Zeynep Y., "Pet şişeye çamaşır suyunu boşaltıyorlar daha sonra tezgahın üstüne koyuyorlar. Daha sonra orada olduğunu unutuyorlar. O su şişesinden garson açıp bizim bardağımıza döküp üzerine de bir dilim limon koyup bize servis ediyor. Yani benim onun çamaşır suyu olduğunu tahmin etmem imkansız" diye konuştu.
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