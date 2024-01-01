Ankara'da Panik Gecesi: Kızılay'da Devriye Polislerinin Üstüne Doğru Koşan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi!

Saat gece yarısını geçerken Ankara'da panik dolu anlar yaşandı. Kızılay Meydanı'ndan Bakanlıklara doğru giden Milli Mücadele Caddesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Çok sayıda güvenlik güçlerinin akın ettiği bölgede silah sesleri duyulurken şüpheli bir şahsın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İlk açıklamayı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı!