Ankara'da Panik Gecesi: Kızılay'da Devriye Polislerinin Üstüne Doğru Koşan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi!
Ankara'da Panik Gecesi: Kızılay'da Devriye Polislerinin Üstüne Doğru Koşan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi!
Saat gece yarısını geçerken Ankara'da panik dolu anlar yaşandı. Kızılay Meydanı'ndan Bakanlıklara doğru giden Milli Mücadele Caddesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Çok sayıda güvenlik güçlerinin akın ettiği bölgede silah sesleri duyulurken şüpheli bir şahsın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İlk açıklamayı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı!
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Gece saatlerinde Ankara Kızılay'da panik hakimdi.
Kızılay Meydanı - Bakanlıklar güzergahının trafiğe kapatılmasıyla tüm şehir alarma geçerken güvenlik güçleri bölgeye akın etti.
İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çevresinde birçok bakanlık binasının yer aldığı Vekâletler Caddesi'nden çok sayıda silah sesi geldiği, çevre sakinlerinin ifadeleriyle ortaya çıktı.
Olayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi!
O anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı 👇
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