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Ankara'da Panik Gecesi: Kızılay'da Devriye Polislerinin Üstüne Doğru Koşan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi!

Ankara'da Panik Gecesi: Kızılay'da Devriye Polislerinin Üstüne Doğru Koşan Şahıs Etkisiz Hale Getirildi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
02.01.2024 - 01:15

Saat gece yarısını geçerken Ankara'da panik dolu anlar yaşandı. Kızılay Meydanı'ndan Bakanlıklara doğru giden Milli Mücadele Caddesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Çok sayıda güvenlik güçlerinin akın ettiği bölgede silah sesleri duyulurken şüpheli bir şahsın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İlk açıklamayı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı!

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Gece saatlerinde Ankara Kızılay'da panik hakimdi.

Gece saatlerinde Ankara Kızılay'da panik hakimdi.

Kızılay Meydanı - Bakanlıklar güzergahının trafiğe kapatılmasıyla tüm şehir alarma geçerken güvenlik güçleri bölgeye akın etti.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çevresinde birçok bakanlık binasının yer aldığı Vekâletler Caddesi'nden çok sayıda silah sesi geldiği, çevre sakinlerinin ifadeleriyle ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere çevresinde birçok bakanlık binasının yer aldığı Vekâletler Caddesi'nden çok sayıda silah sesi geldiği, çevre sakinlerinin ifadeleriyle ortaya çıktı.

Kimileri yine İçişleri Bakanlığı'na canlı bombalı saldırı girişimi olduğunu iddia ederken kimileri bu hareketliliğinde şüpheli paket nedeniyle yaşandığını söylüyordu.

Olayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi!

Olayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi!
twitter.com

Yerlikaya, Vekâletler Caddesi'nde devriye gezen ekiplerin şüpheli gördüğü 29 yaşındaki Y.E.Ş.'ye dur ihtarında bulunduğunu fakat ihtara uymayan kişinin sırtındaki çantayla polis ekiplerinin üzerine doğru gitmesiyle vurularak etkisiz hale getirildiği yazıyordu.

O anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı 👇

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