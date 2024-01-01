'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli’yi Bırakıyor, Kadıköy’den Aday Olacak
'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli’yi Bırakıyor, Kadıköy’den Aday Olacak
Bir süredir Tunceli’den ayrılıp başka bir şehirden belediye başkan adayın olacağı konuluşan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olacağı yeri Barış Yarkadaş duyurdu.
Yarkadaş, TV100’deki yayında verdiği kulis bilgisinde, Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağını söyledi.
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2024 yılına girilmesiyle birlikte 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin havasına da girilmeye başlandı.
Bir süredir Tunceli’den ayrılıp farklı bir şehirden beldiye başkanlığına aday olacağı konuşulan 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili bir iddia Barış Yarkadaş’tan geldi.
TV100 yayınında Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Yarkadaş şunları söyledi:
"2 ay önce Pınar Işık Ardor’un öğlen programına Sinan Burhan ile katıldığımızda bir kulis verdim. Dedim ki “Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen İstanbul’dan bir ilçeden ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan aday olacak” dedim.”
“Ama bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Şu an dedim çok netleşmiş bir durum değil. “Türkiye İşçi Partisi’nden de olabilir Türkiye Komünist Partisi’nden de olabilir” dedim. Çünkü Türkiye İşçi Partisi de bununla ilgili çalışmalar yaptı, niyetliydi.”
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“Bu tabi kamuoyunda o zaman çok tartışıldı. Fatih Mehmet Maçoğlu büyük bir ihtimalle Sosyalist Meclisler Federasyonunun çatısı altında Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olacak.”
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