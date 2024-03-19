Ankara'da Akılalmaz Olay! Otomobil Kaputundaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada: Sosyal Medyadan Paylaştı
Ankara'da Akılalmaz Olay! Otomobil Kaputundaki Tehlikeli Yolculuk Kamerada: Sosyal Medyadan Paylaştı
Ankara'da akılalmaz ve tehlikeli bir olay yaşandı. İsmi henüz açıklanmayan bir kişi seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat etti. Bununla kalmayıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Olay, gece saatlerde Keçiören ilçesi Seval caddesinde gerçekleşti.
İsmi öğrenilemeyen bir kişi hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Kendi hayatını tehlikeye sokan ve kara yolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İşte o anlar:
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Doğal seleksiyon şart.
suratları buzlamasak?
manyak kendini öldürecek 😂😂