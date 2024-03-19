Bağcılar'da 4 Gün İçinde İkinci Kez Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Muhtar Adayı: 'Can Güvenliğimiz Yok'

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 adayın yarıştığı muhtarlık sürecinde, adaylardan biri olan Münevver Adan'a silahlı saldırı düzenlendi. 4 gün içinde iki kez silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Münevver Adan, “Benimle birlikte 3 aday var, bunu yapan adaylardan biri. Sözlü bir tehdit de ulaşmadı. Havaya 5 el ateş edip gittiler. Büroya bakarak havaya ateş edip gidiyorlar. Can güvenliğimiz yok” dedi.