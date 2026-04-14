Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2026 - 08:29 Son Güncelleme: 14.04.2026 - 09:03

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük’te gerçekleştirilen bir mitingde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında seçim mitingi kapsamında belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında seçim mitingi kapsamında belediyenin imkanlarını kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık, ilk soruşturmayı eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında verdiği öğrenildi. Ancak, bu araçları seçim çalışması kapsamında belediye başkanından habersiz kullanılamayacağı düşünülerek Yavaş hakkında yeni soruşturma izni verilmiş oldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
