Amerikalı Siyam İkizleri, Eski Askerle Gizlice Dünyaevine Girdi!
Amerikalı Siyam İkizleri, Eski Askerle Gizlice Dünyaevine Girdi!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
TLC'deki programla hayatımıza giren siyam ikizleri Abby ve Brittany, bir süredir gözlerden uzaklarda yaşıyordu. Son yapılan paylaşımlarla birlikte Abby Hensel'in evlendiğini öğrendik. Detaylar...👇
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TLC'deki reality şovla hayatımıza giren Abby ve Britanny'yi birçoğumuz tanıyoruz.
Abby de "Evet, bir gün anne olacağız ama bunun nasıl olacağı hakkında henüz konuşmak istemiyoruz" demişti.
İkizler, sekiz bölümlük dizilerinin ilk bölümünde, "İnsanlar doğduğumuzdan beri malum nedenlerden dolayı bizi merak ediyor" demişti. Sonrasında da ebeveynlerinin bunu bir bahane olarak kullanmasına izin vermediğini, yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanarak yetiştirildiklerini belirtmişti.
TikTok hesabı @abbyandbrittanyhensel'de geçtiğimiz günlerde Abby'nin düğün gününü gösteren bir video yayınlandı ve "Britt And Abby" başlıklı bir Facebook hesabında da mutlu çiftin fotoğrafı paylaşıldı.
Çiftin, sosyal medyada paylaşılan dansı.👇
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Umarız mutlulukları daim olur...
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