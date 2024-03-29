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Amerikalı Siyam İkizleri, Eski Askerle Gizlice Dünyaevine Girdi!

Amerikalı Siyam İkizleri, Eski Askerle Gizlice Dünyaevine Girdi!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
29.03.2024 - 12:32

TLC'deki programla hayatımıza giren siyam ikizleri Abby ve Brittany, bir süredir gözlerden uzaklarda yaşıyordu. Son yapılan paylaşımlarla birlikte Abby Hensel'in evlendiğini öğrendik. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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TLC'deki reality şovla hayatımıza giren Abby ve Britanny'yi birçoğumuz tanıyoruz.

TLC'deki reality şovla hayatımıza giren Abby ve Britanny'yi birçoğumuz tanıyoruz.

Brittany, bir röportajında aile kurma isteklerini dile getirerek 'Tüm dünyanın kiminle görüştüğümüzü, ne yaptığımızı ve ne zaman yapacağımızı bilmesine gerek yok. Ama inanın bana, biz tamamen farklı insanlarız' demişti.

Abby de "Evet, bir gün anne olacağız ama bunun nasıl olacağı hakkında henüz konuşmak istemiyoruz" demişti.

Abby de "Evet, bir gün anne olacağız ama bunun nasıl olacağı hakkında henüz konuşmak istemiyoruz" demişti.

Abby, bir çocuk babası olan Josh'la ilişkisini uzun süre gözlerden uzakta yaşadı. Özel hayatlarıyla ilgili spekülasyonları her zaman susturdular ve on yıl önce Brittany'nin nişanlı olduğu söylentisini 'aptalca bir şaka' olarak yalanladılar ancak geçtiğimiz yıllarda çocuk sahibi olmak istedikleri dile getirmişlerdi.

İkizler, sekiz bölümlük dizilerinin ilk bölümünde, "İnsanlar doğduğumuzdan beri malum nedenlerden dolayı bizi merak ediyor" demişti. Sonrasında da ebeveynlerinin bunu bir bahane olarak kullanmasına izin vermediğini, yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanarak yetiştirildiklerini belirtmişti.

İkizler, sekiz bölümlük dizilerinin ilk bölümünde, "İnsanlar doğduğumuzdan beri malum nedenlerden dolayı bizi merak ediyor" demişti. Sonrasında da ebeveynlerinin bunu bir bahane olarak kullanmasına izin vermediğini, yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanarak yetiştirildiklerini belirtmişti.

TikTok hesabı @abbyandbrittanyhensel'de geçtiğimiz günlerde Abby'nin düğün gününü gösteren bir video yayınlandı ve "Britt And Abby" başlıklı bir Facebook hesabında da mutlu çiftin fotoğrafı paylaşıldı.

TikTok hesabı @abbyandbrittanyhensel'de geçtiğimiz günlerde Abby'nin düğün gününü gösteren bir video yayınlandı ve "Britt And Abby" başlıklı bir Facebook hesabında da mutlu çiftin fotoğrafı paylaşıldı.

Törende ikizler dantel süslemeli kolsuz bir gelinlik giyerken eski asker olan damat da gri bir takım elbise giydi.

Çiftin, sosyal medyada paylaşılan dansı.👇

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Umarız mutlulukları daim olur...

Umarız mutlulukları daim olur...

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