Amerikalı Siyam İkizleri, Eski Askerle Gizlice Dünyaevine Girdi!

Abby, bir çocuk babası olan Josh'la ilişkisini uzun süre gözlerden uzakta yaşadı. Özel hayatlarıyla ilgili spekülasyonları her zaman susturdular ve on yıl önce Brittany'nin nişanlı olduğu söylentisini 'aptalca bir şaka' olarak yalanladılar ancak geçtiğimiz yıllarda çocuk sahibi olmak istedikleri dile getirmişlerdi.