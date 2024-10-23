Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?
Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?
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Sıcak bir ürünü buzdolabına koymak bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceği için genellikle tavsiye edilmiyor.
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Bunun en önemli nedeni ise sıcak yiyeceklerin, buzdolabının genel sıcaklığını artırarak, buzdolabında bulunan diğer gıdaların da tehlikeli sıcaklık aralığına girmesine yol açması.
Florida Üniversitesi'nin Gıda Güvenliği bölümünde ders veren Prof. Dr. Keith Schneider, ''Buzdolabı bir şeyleri soğuk tutma konusunda iyidir, sıcak şeyleri soğutma konusunda değil'' sözleriyle bu durumu açıklıyor.
Yiyecekleri sıcak haldeyken buzdolabına koymak, diğer yiyecekleri de bozabiliyor. Bu konuya açıklık getiren Beslenme Uzmanı Meher Rajput, buzdolabına koyduğunuz sıcak yiyeceklerin besin değerini kaybedebileceğini söylüyor. Ayrıca Salmonella bakterisi daha çabuk üreyerek dolapta bulunan yumurta, sebze ve et gibi yiyeceklerin bozulmasına sebep olabiliyor.
Son olarak, buzdolabı kompresörü, sıcaklığı istenen düzeyde tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bunu sürekli bir alışkanlık haline getirdiğinizde ise uzun vadede hem buzdolabınız hem de buzdolabında bulunan diğer yiyecekleriniz bozulabiliyor.
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