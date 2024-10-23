Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?

Çoğu kişinin sıcak yemeği hemen buzdolabına koymak gibi kötü bir alışkanlığı var. Bunun oldukça sakıncalı olduğunu sıkça duyuyoruz. Peki ama sebebi ne? Neden sıcak yemekleri buzdolabına koymamamız gerekiyor?

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