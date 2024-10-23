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Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?

Aman Sıcak Yemekleri Buzdolabına Koymayın: Peki Ama Neden?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
23.10.2024 - 16:00

Çoğu kişinin sıcak yemeği hemen buzdolabına koymak gibi kötü bir alışkanlığı var. Bunun oldukça sakıncalı olduğunu sıkça duyuyoruz. Peki ama sebebi ne? Neden sıcak yemekleri buzdolabına koymamamız gerekiyor?

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Sıcak bir ürünü buzdolabına koymak bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceği için genellikle tavsiye edilmiyor.

Sıcak bir ürünü buzdolabına koymak bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceği için genellikle tavsiye edilmiyor.

Bunun en önemli nedeni ise sıcak yiyeceklerin, buzdolabının genel sıcaklığını artırarak, buzdolabında bulunan diğer gıdaların da tehlikeli sıcaklık aralığına girmesine yol açması.

Bunun en önemli nedeni ise sıcak yiyeceklerin, buzdolabının genel sıcaklığını artırarak, buzdolabında bulunan diğer gıdaların da tehlikeli sıcaklık aralığına girmesine yol açması.

Florida Üniversitesi'nin Gıda Güvenliği bölümünde ders veren Prof. Dr. Keith Schneider, ''Buzdolabı bir şeyleri soğuk tutma konusunda iyidir, sıcak şeyleri soğutma konusunda değil'' sözleriyle bu durumu açıklıyor.

Florida Üniversitesi'nin Gıda Güvenliği bölümünde ders veren Prof. Dr. Keith Schneider, ''Buzdolabı bir şeyleri soğuk tutma konusunda iyidir, sıcak şeyleri soğutma konusunda değil'' sözleriyle bu durumu açıklıyor.

Yiyecekleri sıcak haldeyken buzdolabına koymak, diğer yiyecekleri de bozabiliyor. Bu konuya açıklık getiren Beslenme Uzmanı Meher Rajput, buzdolabına koyduğunuz sıcak yiyeceklerin besin değerini kaybedebileceğini söylüyor. Ayrıca Salmonella bakterisi daha çabuk üreyerek dolapta bulunan yumurta, sebze ve et gibi yiyeceklerin bozulmasına sebep olabiliyor.

Yiyecekleri sıcak haldeyken buzdolabına koymak, diğer yiyecekleri de bozabiliyor. Bu konuya açıklık getiren Beslenme Uzmanı Meher Rajput, buzdolabına koyduğunuz sıcak yiyeceklerin besin değerini kaybedebileceğini söylüyor. Ayrıca Salmonella bakterisi daha çabuk üreyerek dolapta bulunan yumurta, sebze ve et gibi yiyeceklerin bozulmasına sebep olabiliyor.

Kaynak

Son olarak, buzdolabı kompresörü, sıcaklığı istenen düzeyde tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bunu sürekli bir alışkanlık haline getirdiğinizde ise uzun vadede hem buzdolabınız hem de buzdolabında bulunan diğer yiyecekleriniz bozulabiliyor.

Son olarak, buzdolabı kompresörü, sıcaklığı istenen düzeyde tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bunu sürekli bir alışkanlık haline getirdiğinizde ise uzun vadede hem buzdolabınız hem de buzdolabında bulunan diğer yiyecekleriniz bozulabiliyor.

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