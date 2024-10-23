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İngiliz Prensi William Neden Alyans Takmıyor?

İngiliz Prensi William Neden Alyans Takmıyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 12:13

Galler Prensi William, 2011 yılında Prenses Kate Middleton ile evlendi. Kate Middleton'un mavi safir yüzüğü bugüne kadar dikkatinizi çekmiş olabilir. Peki ya hiç Prensin yüzüğüne dikkat ettiniz mi?

Dikkat etmiş olamazsınız, çünkü İngiliz prensi hiç alyans takmadı!

Peki neden? 👇🏻

Kaynak

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Galler Prensi William ve Kate Middleton, 2011 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Galler Prensi William ve Kate Middleton, 2011 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

İster kraliyet ailesine mensup olun ister olmayın, düğünlerin vazgeçilmez bazı gelenekleri vardır. Gelin çiçeği, duvak, yüzükler de bunlardan birkaçı.

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Prenses Kate Middleton'un mavi safir yüzüğünü de görmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Prenses Kate Middleton'un mavi safir yüzüğünü de görmeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Yüzüğün büyüklüğü, değeri değişse de bir yüzük olmalı elbette! Prensin bu yüzüğü, evlilik teklifi sırasında verdiği de biliniyor.

Bu büyük safir yüzük, aslında Prens William'ın annesine yani Diana'ya ait. Aile içinde nesilden nesile aktarılan bir yüzük söz konusu.

Bu büyük safir yüzük, aslında Prens William'ın annesine yani Diana'ya ait. Aile içinde nesilden nesile aktarılan bir yüzük söz konusu.

Peki ya Prens William'ın yüzüğü?

Prens William, ne düğün seromonisi sırasında ne de sonrasında herhangi bir yüzük takmadı.

Prens William, ne düğün seromonisi sırasında ne de sonrasında herhangi bir yüzük takmadı.

Kimileri zaman zaman Prens William ve Kate Middleton'un aralarının kötü olduğuna yorsa da aslında sebebi tamamen farklı.

İngiliz prensinin alyans takmamasının sebebi, takmayı istememesi!

İngiliz prensinin alyans takmamasının sebebi, takmayı istememesi!

Söz konusu kraliyet olunca, erkeklerin alyans takmama gibi bir zorunluluğu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Evet, biz de öyle düşündük. Fakat yabancı kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre İngiliz prensin alyans takmamasının tek sebebi, takı takmayı sevmemesiymiş.

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Prens William'ın aksine, Prens Harry alyansını takıyor. Çiftin düğününde, gelin ve damadın birbirlerine yüzüklerini taktıkları seremoni de düzenlenmişti. Fakat Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde yüzük seremonisi olmadı.

Prens William'ın aksine, Prens Harry alyansını takıyor. Çiftin düğününde, gelin ve damadın birbirlerine yüzüklerini taktıkları seremoni de düzenlenmişti. Fakat Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde yüzük seremonisi olmadı.

2011 yılında, düğün öncesinde çıkan haberlerde 'Sadece bir yüzük takılacak, çift yüzük seremonisi yapmayacak' denmişti. O gün bugündür Prens'in parmağında yüzük görmek de nasip olmadı.

"Prens William, alyans takmayarak kraliyetin geleneğine karşı geliyor" gibi bir durum da yok ortada. Kraliçe Elizabeth ile 73 yıl boyunca evli kalan Prens Philip de hiç alyans takmamıştı.

"Prens William, alyans takmayarak kraliyetin geleneğine karşı geliyor" gibi bir durum da yok ortada. Kraliçe Elizabeth ile 73 yıl boyunca evli kalan Prens Philip de hiç alyans takmamıştı.

Öte yandan Prens'in babası Charles, zaman zaman mühür yüzüğünü zaman zaman da alyansını takıyor.

Anlaşılan o ki her detaya önem veren kraliyette, alyanslara dair herhangi bir kural bulunmuyor.

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