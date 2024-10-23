İngiliz Prensi William Neden Alyans Takmıyor?

Söz konusu kraliyet olunca, erkeklerin alyans takmama gibi bir zorunluluğu olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Evet, biz de öyle düşündük. Fakat yabancı kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre İngiliz prensin alyans takmamasının tek sebebi, takı takmayı sevmemesiymiş.