İngiliz Prensi William Neden Alyans Takmıyor?
İngiliz Prensi William Neden Alyans Takmıyor?
Galler Prensi William, 2011 yılında Prenses Kate Middleton ile evlendi. Kate Middleton'un mavi safir yüzüğü bugüne kadar dikkatinizi çekmiş olabilir. Peki ya hiç Prensin yüzüğüne dikkat ettiniz mi?
Dikkat etmiş olamazsınız, çünkü İngiliz prensi hiç alyans takmadı!
Peki neden? 👇🏻
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Galler Prensi William ve Kate Middleton, 2011 yılında muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.
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Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen Prenses Kate Middleton'un mavi safir yüzüğünü de görmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Bu büyük safir yüzük, aslında Prens William'ın annesine yani Diana'ya ait. Aile içinde nesilden nesile aktarılan bir yüzük söz konusu.
Prens William, ne düğün seromonisi sırasında ne de sonrasında herhangi bir yüzük takmadı.
İngiliz prensinin alyans takmamasının sebebi, takmayı istememesi!
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Prens William'ın aksine, Prens Harry alyansını takıyor. Çiftin düğününde, gelin ve damadın birbirlerine yüzüklerini taktıkları seremoni de düzenlenmişti. Fakat Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde yüzük seremonisi olmadı.
"Prens William, alyans takmayarak kraliyetin geleneğine karşı geliyor" gibi bir durum da yok ortada. Kraliçe Elizabeth ile 73 yıl boyunca evli kalan Prens Philip de hiç alyans takmamıştı.
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