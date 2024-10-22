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Göz Alıcı Yemekler Hazırlamanın Aslında O Kadar da Zor Olmadığını Gösteren 11 Detay

etiket Göz Alıcı Yemekler Hazırlamanın Aslında O Kadar da Zor Olmadığını Gösteren 11 Detay

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Eğer güzel görünen leziz yemekler hazırlamak istiyor ancak bir türlü beceremiyorsanız size birkaç önerimiz olacak! Aşağı kaydırmaya devam edin…

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1. Tabağın güzel görünmesi için renkleri kullanın.

Yaptığınız yemeklerde renkleri kullanmak sunumu güzelleştirmenin en kolay yollarından biri. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Garnitür veya renkli sebzeleri kullanabilirsiniz. Böylece en basit yemek bile çok daha güzel bir görünüme ulaşır.

2. En basit yemeklere bile şıklık katmak için taze malzemeleri ekleyin.

Makarna mı yaptınız? Tabağın kenarlarına ve makarnanın üstüne yemyeşil bir nane yaprağı yerleştirdiğinizde görüntü olarak bambaşka bir seviyeye atlarsınız. Yaptığınız yemeğe uygun olarak taze sebze, meyve veya otları kullanabilirsiniz. Örneğin salata yaptıysanız bir dilim limon ile salatayı daha güzel gösterebilirsiniz.

3. Çift hazneli Airfryerların desteğini alın.

3. Çift hazneli Airfryerların desteğini alın.

Zaman zaman yemek yapmak çok zor gelse de hayatınızda Philips Çift Hazneli Airfryer varsa işte o zaman işler değişiyor! Pişirme teknikleri konusunda da çift hazneli airfryer'ınızdan faydalanarak çeşit çeşit yöntemi tercih edebilirsiniz.

4. Farklı kesme biçimlerini deneyin.

Yemek yapmayı farklı boyutlara taşımanın en etkili yolu tabii ki kesme çeşitlerini öğrenmekten geçiyor. Patates kızartmasını bi’ klasik şekilde yapmak var, bir de daha şekilli şukullu şekilde doğradığınız haliyle yapmak var… Bunu bir düşünün deriz!

5. Sosları bol bol kullanmaktan çekinmeyin.

Yemeklere renk katmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Soslar da bu yolda bize yardımcı oluyorlar. Hem yemeğin lezzetini hem de görünüşünü iyileştirmek için sosları kullanabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız basit yemekler soslar sayesinde çok daha leziz olur.

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6. Sunumlarda daha çok minimal dokunuşlar yapın.

Çoğu zaman kalabalık tabaklar insanın gözünü yoruyor, yemeğin görüntüsünü geri plana atıyor. Fark ettiyseniz Michelin yıldızlı mekanlarda hep aşırı minimal sunumlar yapılıyor. Bundan yola çıkarak siz de minimal sunumları tercih edebilirsiniz.

7. Tabak renklerini doğru seçin.

Hazırladığınız yemeği öne çıkarmada seçtiğiniz tabağın etkisi sandığınızdan çok daha fazla. Bu nedenle yaptığınız yemeği göz önünde bulundurarak tabak seçin. Mesela beyaz tabaklar yemeğin rengini ortaya çıkarır. Desenli veya renkli tabaklarla ise çok daha farklı bir hava oluşturulabilir.

8. Yemeğin sunumunda katmanları kullanın.

Bu ne demek oluyor hemen açalım; hazırladığınız yemeğin katlardan oluşması aslında yiyen kişinin görsel anlamda çok daha fazla etkilenmesini sağlıyor. Örneğin bir yumurta yaptınız, onun altına pastırma, onun da altına özel olarak hazırladığınız ince pidelerden koyarsanız sunum çok daha iyi görünür.

9. Özellikle de çorbalara ekmek kırıntıları ekleyin.

9. Özellikle de çorbalara ekmek kırıntıları ekleyin.

Önümüz kış, artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Hal böyle olunca evlerde çorbalar pişiyor. Çorba servislerinizde kıtır kıtır ekmek kırıntılarını kullanırsanız çok daha iyi olur. Bir deneyin, ne dediğimizi anlayacaksınız! Ayrıca çorbanın tadı da güzelleşecek.

10. Tabağa yerleştirme yaparken çizgi oluşturun.

Sos hazırladıysanız bunu yemeğin üstüne dökerken ince bir şerit yapabilirsiniz. Veya yuvarlak hareketler yaparak dökmek de modern, güzel ve estetik bir görünüm katabilir. Çizgisel ve dairesel hareketleri kullanmayı unutmayın!

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11. Yenilebilir çiçekleri kullanın.

11. Yenilebilir çiçekleri kullanın.

Özellikle de tatlı sunumlarında yenilebilir çiçekler çok hoş duracaktır. Misafirleriniz tabağa baktığında çiçeğin güzelliğine ve sunumun şıklığına odaklanacak, tatlınızın lezzeti ikiye katlanacaktır. Lavanta, menekşe gibi çiçeklerin yenilebilir versiyonlarını kullanabilirsiniz.

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