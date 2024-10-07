Aman Dikkat! Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Zararı
Aman Dikkat! Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Zararı
Tozu görünce rahatsız oluyoruz doğru ama peki görmediğimiz birikmiş tozlar bize neler yapıyor biliyor musunuz? Tozlu bir odada uyamanın zararlarına gelin birlikte bakalım...
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1. Toz demek solunum problemi demek.
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2. Alerjisi olanlar için tozlu odada uyumak çok ciddi bir risk!
3. Tozlu odada uyumak uyku kalitenizi de etkiliyor.
4. Tozun ciltle ne alakası var diye düşünmeyin.
5. Tozun göze de zararı var.
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