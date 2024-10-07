Aman Dikkat! Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Zararı

Tozlu ortamda devamlı uyumak cilt sağlığınızı da etkiliyor. Bu nasıl olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Toz, cildinizle temas ettiğinde gözeneklerinizi tıkıyor ve sivilce, siyah nokta gibi problemlere neden oluyor. Hele bir de hassas bir cildiniz varsa bu tehlike çok daha büyük. Ciltte biriken tozlar cilt bariyerinin zayıflamasına ve dolayısıyla yağ dengesinin bozulmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da cildiniz kuruyor ve tahriş oluyor.