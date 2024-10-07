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Aman Dikkat! Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Zararı

etiket Aman Dikkat! Tozlu Bir Odada Uyumanın 10 Zararı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 14:17

Tozu görünce rahatsız oluyoruz doğru ama peki görmediğimiz birikmiş tozlar bize neler yapıyor biliyor musunuz? Tozlu bir odada uyamanın zararlarına gelin birlikte bakalım...

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1. Toz demek solunum problemi demek.

Tozlu bir yerde yatınca ilk etkilenen solunum yolları oluyor. Tozlar, burun ve boğaz yollarını tıkayarak nefes almayı zorlaştırıyor. Sabah uyandığınızda burnunuz dolu veya boğazınız kuru ise gece boyu toza maruz kalmış olabilirsiniz. Hele bir de astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından birine sahipseniz bu çok daha ciddi bir durum olabilir.

2. Alerjisi olanlar için tozlu odada uyumak çok ciddi bir risk!

Tozun içinde polen, küf ve toz akarları olabilir. O yüzden özellikle alerjisi olanlar için tozlu odada uyumak çok daha tehlikeli. Çünkü bu durum alerjilerini tetikleyebilir. Uykuda ve hatta uyanınca burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler tozlu bir odada uyamanın sonucunda görebileceğiniz belirtiler. Bunlar çok da önemli şeyler değil, gelip geçer diye düşünmeyin. Çünkü bu durum sürekli devam ettiğinde uzun vadede bağışıklık sisteminizi zayıflatarak hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir.

3. Tozlu odada uyumak uyku kalitenizi de etkiliyor.

Tozlu bir odada uyuyup uyandığınızda hiç uyumuş gibi hissetmeyebilirsiniz. Bunun nedeni tozun uyku kalitesini etkilemesi. Uyurken odanızdaki tozları soluduğunuzda vücudunuz rahatsız olur ve bu uykunuzu sürekli bölen bir şeye dönüşür. Sürekli bölünen uyku derinleşemediği için vücudunuz dinlenemiyor ve siz ne kadar uzun uyusanız da hiç uyumamış gibi hissediyorsunuz.

4. Tozun ciltle ne alakası var diye düşünmeyin.

Tozlu ortamda devamlı uyumak cilt sağlığınızı da etkiliyor. Bu nasıl olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Toz, cildinizle temas ettiğinde gözeneklerinizi tıkıyor ve sivilce, siyah nokta gibi problemlere neden oluyor. Hele bir de hassas bir cildiniz varsa bu tehlike çok daha büyük. Ciltte biriken tozlar cilt bariyerinin zayıflamasına ve dolayısıyla yağ dengesinin bozulmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da cildiniz kuruyor ve tahriş oluyor.

5. Tozun göze de zararı var.

Yeterince temizlenmemiş tozlu bir odada uyuyorsanız o zaman göz sağlığınız da tehdit altında demektir. Gözler zaten hassas organlar, toz partiküllerine karşı da hassas olan gözler sürekli toza maruz kaldığında tahriş görülebiliyor. Bunun yanında gözde kaşıntı ve kızarıklığa da neden olabilen tozlara maruz kalma arttıkça göz enfeksiyonu da görülebilir.

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6. Her şeyin ötesinde tozlu yerlerde uyumak bağışıklığınız için hiç iyi değil!

Tozlu yerde uzun süre uyuyorsanız bağışıklık sisteminizin etkilenmesi çok normal. Tozdaki bakteriler ve mikroorganizmalarla sürekli mücadele etmeye çalışan bağışıklık sisteminiz bir süre sonra yorgun düşecektir. Zayıflayan bağışıklık sisteminiz sonrasında ise tüm hastalıklara açık hale geleceksiniz. Kendinizi hastalıklara karşı korumak istiyorsanız tozlu odalarda uyumaktan kaçınmanız gerek!

7. Sinüzit riski tozlu ortamlarda uyuyunca artıyor.

Tozlu yerlerde uyunduğunda sinüsler dolabiliyor. Burun içinde biriken tozlar, sinüs kanallarını tıkıyor ve sinüzit gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Uyurken sürekli toz soluyorsanız bu tip hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz oluyor. Sinüzitin en belirgin belirtilerinden olan baş ağrısını devamlı hissediyorsanız yattığınız yer çok tozlu olabilir. Zaten sinüzit rahatsızlığınız varsa odanızın tozlanmasına izin vermemeniz gerekiyor.

8. Tozların içinde uyumak rahat nefes almanızı engelleyebilir.

Uyurken rahat nefes almak istiyorsanız odanızda tozun birikmesine izin vermemelisiniz. Çünkü tozlar havanın kalitesini düşürüyor. Soluduğunuz havada toz arttıkça siz yeterince oksijen soluyamıyorsunuz. Gece boyunca rahat nefes alamayınca doğal olarak huzurlu şekilde uyuyamıyorsunuz. Eğer zaten nefes almanızı zorlaştıran hastalıklarınız varsa toz konusuna ekstra dikkat etmelisiniz.

9. Toz içinde uyumak sadece fiziksel sağlığınızı değil, duygusal durumunuzu da etkiliyor.

Toz içinde uyuduğunuzda fiziksel sağlığınızın yanında ruhsal sağlığınız da etkileniyor. Böyle bir ortamda kendinizi iyi hissetmemeniz çok doğal. Tozlu ve pis ortamlar depresyona girmenize neden olabilir, stres ve kaygı seviyenizi yükseltebilir. Duygusal dengeyi korumanın yolu temiz bir yerde uyumak!

10. Odanızda bulunan tozlar sadece kir partikülleri içermiyor, aynı zamanda zararlı kimyasalları da içeriyor.

Tozların içinde alerjenler ve kir partikülleri var ama bunun yanında zararlı kimyasallar ve toksinler de barındırıyor. Evde kullandığınız temizlik malzemelerinin kalıntıları tozla birleşerek soluduğunuz havanın kirlenmesine neden olabilir. Uzun süreli bu havayı soluduğunuzda ise zararlı etkilerini vücudunuzda hissedebilirsiniz.

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