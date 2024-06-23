Altının, Taşın ve Gümüşün Tarihi Yolculuğu: Anadolu’nun Antik Takıları

Bronz Çağı’ndaki gelişmeler sayesinde özellikle, bakır ve kalay alaşımı olan bronzun keşfiyle takı yapımında oldukça büyük bir sıçrama yaşandı. Bu gelişim takılarda süs taşları ve altın da daha sık kullanılmaya başlanmasına vesile oldu. Çağın en güzel örneklerinden biri olan fotoğraftaki küpe bize, dönemin yüksek sanat becerilerini gösteriyor. Bu eser ve daha fazlası için Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ziyaret edebilirsiniz.