Altının, Taşın ve Gümüşün Tarihi Yolculuğu: Anadolu’nun Antik Takıları
Altının, Taşın ve Gümüşün Tarihi Yolculuğu: Anadolu’nun Antik Takıları
Altın, gümüş ya da diğer değerli taşlardan yapılan takıları değerli kılan şey aslında onların tarihi. Geçmişte bu antik takıların sahibi belki ünlü bir hükümdar ya da bir köylü kızının çeyizi… Gelin, Türkiye'nin zengin müze seçkisinde sergilenen antik takıların en güzel örneklerinden bazılarına birlikte bir göz atalım.
1. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
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