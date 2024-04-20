Antik Roma Medeniyetinin Bize Kazandırdığı 8 Mühendislik Harikası İcat
Antik Roma Medeniyetinin Bize Kazandırdığı 8 Mühendislik Harikası İcat
Antik Roma uygarlığının aslında, günümüz mühendisliği üzerindi büyük etkisi olmuştur. Bunlardan belki de en önemlisi Romalı mühendisler tarafından benimsenen çimento kullanımını içerir. Mevcut mühendislik ve mimarinin temelinin dayandığı 2 bin yıl önce neler bulunmuş bir göz atalım...
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Antik Roma görkemli yapıları ile ünlüdür.
1. Beton
2. Yollar
3. Su kemerleri
4. Köprüler
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5. Kemerler
6. Baraj düzenekleri
7. Mimari
8. Çimento
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