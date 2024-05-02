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Alternatif Rock Müziğin Efsanesi Adamlar Grubunun 16 Harika Şarkısı

etiket Alternatif Rock Müziğin Efsanesi Adamlar Grubunun 16 Harika Şarkısı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 23:22

Sözleriyle bizleri düşündüren, melodileriyle umut ve heyecan veren, yetenekleriyle kendilerine hayran bırakan Adamlar grubunun 16 harika şarkısını gelin birlikte dinleyelim!

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1. Adamlar - Okyanus

2. Adamlar ‘Canlı’ : FadeOut Studios - Yaktı Geçti

3. Adamlar - Dal

4. Adamlar - Kapısı Kapalı (Official Audio)

5. Adamlar - Hayret (Official Lyric Video)

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6. Adamlar - İnsanlık Hali

7. Adamlar - Zombi

8. Adamlar - Mavi Ekran

9. Adamlar - Kadın (Official Audio)

10. Adamlar - Hikaye

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11. Adamlar ‘Canlı’ : FadeOut Studios – Döndürüyor

12. Adamlar - Koşmadan (Official Audio)

13. Adamlar - Gelir Geçer

14. Adamlar - Yoruldum

15. Adamlar - Sarılırım Birine

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16. Adamlar - Ah Benim Hayatım (Official Audio)

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