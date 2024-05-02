Alternatif Rock Müziğin Efsanesi Adamlar Grubunun 16 Harika Şarkısı
Alternatif Rock Müziğin Efsanesi Adamlar Grubunun 16 Harika Şarkısı
Sözleriyle bizleri düşündüren, melodileriyle umut ve heyecan veren, yetenekleriyle kendilerine hayran bırakan Adamlar grubunun 16 harika şarkısını gelin birlikte dinleyelim!
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1. Adamlar - Okyanus
2. Adamlar ‘Canlı’ : FadeOut Studios - Yaktı Geçti
3. Adamlar - Dal
4. Adamlar - Kapısı Kapalı (Official Audio)
5. Adamlar - Hayret (Official Lyric Video)
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6. Adamlar - İnsanlık Hali
7. Adamlar - Zombi
8. Adamlar - Mavi Ekran
9. Adamlar - Kadın (Official Audio)
10. Adamlar - Hikaye
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11. Adamlar ‘Canlı’ : FadeOut Studios – Döndürüyor
12. Adamlar - Koşmadan (Official Audio)
13. Adamlar - Gelir Geçer
14. Adamlar - Yoruldum
15. Adamlar - Sarılırım Birine
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16. Adamlar - Ah Benim Hayatım (Official Audio)
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