Alternatif Müzik Sevenlere: Sunset Sons’un Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Şarkısı
Alternatif Müzik Sevenlere: Sunset Sons’un Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Şarkısı
İngiliz-Fransız alternatif rock müzik grubu olan Sunset Sons, enerjik konserleri ve festivallerdeki çıkışlarıyla Avrupa genelinde bir hayran kitlesi oluşturdu. Grup, çeşitli müzik festivallerinde sahne aldı ve rock müziği sahnesindeki varlığını sürdürmeye devam etti. Şarkıları söylendiği kadar iyi mi, hep beraber dinleyelim.
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1. Remember
2. Gonna Be A Way
3. She Wants
4. Love Lights
5. On The Road
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6. Superman
7. Rum & Coca Loca
8. Dance Your Life Away
9. Medicine
10. Problems
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11. Soul Destroyer
12. Heroes
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