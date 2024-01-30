Alternatif Müzik Sevenlere: Sunset Sons’un Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Şarkısı

İngiliz-Fransız alternatif rock müzik grubu olan Sunset Sons, enerjik konserleri ve festivallerdeki çıkışlarıyla Avrupa genelinde bir hayran kitlesi oluşturdu. Grup, çeşitli müzik festivallerinde sahne aldı ve rock müziği sahnesindeki varlığını sürdürmeye devam etti. Şarkıları söylendiği kadar iyi mi, hep beraber dinleyelim.