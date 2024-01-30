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Alternatif Müzik Sevenlere: Sunset Sons’un Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Şarkısı

etiket Alternatif Müzik Sevenlere: Sunset Sons’un Keşfedilmeyi Bekleyen 12 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:01

İngiliz-Fransız alternatif rock müzik grubu olan Sunset Sons, enerjik konserleri ve festivallerdeki çıkışlarıyla Avrupa genelinde bir hayran kitlesi oluşturdu. Grup, çeşitli müzik festivallerinde sahne aldı ve rock müziği sahnesindeki varlığını sürdürmeye devam etti. Şarkıları söylendiği kadar iyi mi, hep beraber dinleyelim.

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1. Remember

2. Gonna Be A Way

3. She Wants

4. Love Lights

5. On The Road

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6. Superman

7. Rum & Coca Loca

8. Dance Your Life Away

9. Medicine

10. Problems

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11. Soul Destroyer

12. Heroes

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