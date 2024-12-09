Almanya’da Ülkesine Dönecek Suriyeliler İçin Para Teklifi: Ülkelerine Dönen Suriyelilere 1000 Euro Ödeme!
Almanya’da Ülkesine Dönecek Suriyeliler İçin Para Teklifi: Ülkelerine Dönen Suriyelilere 1000 Euro Ödeme!
Suriye’de yaşanan olaylar sonrasında Esad rejimi düştü, ülke rejim karşıtlarının egemenliğine geçti. Türkiye ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkedeki Suriyeliler, ülkelerine dönmeye başladı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Almanya’da meclise sürpriz bir teklif geldi. Almanya meclisine sunulan teklifte, ülkesine dönecek Suriyelilerin uçuş masraflarına ek olarak 1000 euro ödeme almalarına yer verildi.
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DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimlerden birinci çıkması beklenen Almanya Hıristiyan Birlik Partisi’nden ülkesine dönecek Suriyelilere 1000’er euro ödenmesi teklifi geldi.
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Birlik partileri meclis grup başkanvekili Jens Spahn, Almanya’daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “İlk adım olarak örneğin şöyle bir teklifte bulunalım. Alman hükümeti ‘Suriye’ye dönmek isteyen herkes için uçuşlar düzenleyip 1000’er euro verelim’ dese nasıl olur?”
Öte yandan Almanya Göç ve Mülteciler Federal Ofisi (BAMF), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriyelilerin tüm sığınma başvurularını askıya aldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ülkenin 13 yıllık iç savaştan çıkmaya çalıştığı bu dönemde siyasi gelişmeler daha netleşene kadar başvurular işleme alınmayacak" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ya olum niye ödül veriyorsunuz aq kovun gitsinler çok mu zor? aga maymunları çıkarmak için muz vermeye çalışıyorlar aq :d
İşte kötünün yüzünden düzgün insanlar da bu yazıları okumak zorunda kalıyorlar. Bizler Suriye halkına bir şey dediğimiz yok sorun hem kendi ülkesine hem de s... Devamını Gör
onlar o parayı alır bize gelir hiç merak etmeyin
buna benzer birşeyler yazmaya gelmiştim😅😅😅
simdiden kurulu düzenimiz var yoksa döneriz yalanlarina baslarlar.. bu arada fransa da yollamaya basladi.. türkiyeye yeni din kardesleri yolda