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Alışveriş Yaparken Kendinizi Kaybediyorsanız Hiç Dert Etmeyin! İşte Size Eşlik Edecek 11 Parça

etiket Alışveriş Yaparken Kendinizi Kaybediyorsanız Hiç Dert Etmeyin! İşte Size Eşlik Edecek 11 Parça

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 21:12

Alışveriş yaparken asla bitmeyen ve her zaman mağazaların arasında kaybolma hissine bayılıyor, saatlerce gezebilirim diyorsanız tam size uygun bir müzik listesi yaptık... Kendi şarkılarınızı eklemeyi unutmayın!

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1. 34+35

2. Sorry

3. Sway

4. Skyfall

5. Ocean Wide

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6. Bring me to Life

7. Where Are You

8. I Walk Alone

9. She Says

10. I Was

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11. Behind You

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