Alışveriş Yaparken Kendinizi Kaybediyorsanız Hiç Dert Etmeyin! İşte Size Eşlik Edecek 11 Parça
Alışveriş Yaparken Kendinizi Kaybediyorsanız Hiç Dert Etmeyin! İşte Size Eşlik Edecek 11 Parça
Alışveriş yaparken asla bitmeyen ve her zaman mağazaların arasında kaybolma hissine bayılıyor, saatlerce gezebilirim diyorsanız tam size uygun bir müzik listesi yaptık... Kendi şarkılarınızı eklemeyi unutmayın!
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1. 34+35
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2. Sorry
3. Sway
4. Skyfall
5. Ocean Wide
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6. Bring me to Life
7. Where Are You
8. I Walk Alone
9. She Says
10. I Was
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