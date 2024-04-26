Alışveriş Çılgınlarının Daha Fazla Alışveriş Yapmasını Sağlayacak Olan 19 Şarkı
Alışveriş Çılgınlarının Daha Fazla Alışveriş Yapmasını Sağlayacak Olan 19 Şarkı
Alışveriş çılgınlarını nasıl durdurulacağı hakkında kimsenin fikri yok ama madem alışveriş yapmayı çok seviyorlar, işte onlara eşlik etmesi için oldukça eğlenceli birkaç parça!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Nelly Furtado - Say It Right (Official Music Video)
2. Deceptacon
3. Luxurious
4. Ariana Grande - successful (Official Audio)
5. Rihanna - Shut Up And Drive
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Super Rich Kids
7. Corinne Bailey Rae - Put Your Records On
8. Bruno Mars - Versace on the Floor (Official Music Video)
9. Britney Spears - Gimme More (Official HD Video)
10. Jamelia - Superstar (Official Video) [HD]
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bubble Pop Electric
12. PinkPantheress - Pain
13. Labels Or Love - Fergie
14. PinkPantheress, Ice Spice - Boy’s a liar Pt. 2 (Official Video)
15. Mariah Carey - Fantasy (Official 4K Video)
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Cassö x Raye x D Block Europe - Prada (Official Video)
17. The Pussycat Dolls - Buttons (Official Music Video) ft. Snoop Dogg
18. Lionel Richie - All Night Long (All Night)
19. INJI - UNTZ UNTZ (Official Lyric Video)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın