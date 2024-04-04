Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Alışveriş Yaparken Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Alışveriş Yaparken Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Alışveriş alışkanlıklarına göre alışveriş sırasında dinlemen gereken şarkı hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?
2. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?
3. Peki ya bir şey satın alırken yorumlara bakar mısın?
4. Satın alacağın ürün için influencer'ların değerlendirmelerini dikkate alır mısın?
5. Alışveriş yaparken tek seferde bedenini doğru seçebilir misin?
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6. Bir şey satın alıyorsun fakat kargo ücreti var. Ne yaparsın?
7. Alışverişe ne kadar vakit harcıyorsun?
8. Son olarak, ne tür şarkılardan hoşlanıyorsun?
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