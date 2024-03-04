Alışkanlıklarına Göre Çalışırken İyi Bir Biçimde Odaklanmanı Sağlayacak O Şarkıyı Öneriyoruz!
Alışkanlıklarına Göre Çalışırken İyi Bir Biçimde Odaklanmanı Sağlayacak O Şarkıyı Öneriyoruz!
Çalışırken odağını artıracak bir şeyler arıyorsan doğru yerdesin!
Bu testte senin daha iyi odaklanmanı sağlayacak şarkıyı öneriyoruz!
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1. Güne saat kaçta başlarsın?
2. Yemek alışkanlıklarını sorsak?
3. Müzik zevkin nasıl peki?
4. Yağmur yağıyor, camdan izliyorsun. Elinde ne var?
5. Hangi film türü sana daha fazla hitap ediyor?
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6. Uyumadan önce genelde en son baktığın şey ne oluyor?
7. Sence evde çalışmak mı daha iyi yoksa dışarıda mı?
8. Son olarak, sessiz ortamları mı seversin yoksa kalabalık ve enerjik ortamları mı?
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