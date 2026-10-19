Yağmurlu Havalarda Odaklanmanı Artıracak Parçalar

Daha yavaş ve sakin müziklerle odaklanabiliyorsan bu parça tam senlik diyebiliriz. Canlı ve tempolu bir ritimdense daha sakin ve yavaş bir melodi için bu parçayı açabilirsin. Yağmurla sakinleştiğin günlerde çalışırken arkada bu müzik çok iyi gelecek.