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Yağmurlu Havalarda Odaklanmanı Artıracak Parçalar

etiket Yağmurlu Havalarda Odaklanmanı Artıracak Parçalar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
19.10.2026 - 10:01
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Bazıları hava yağmurlu olunca daha iyi çalışabiliyor. Yağmurda çalışırken odaklanmanı artırmak istiyorsan yapacağın şey basit aslında. Arkada fon müziği olarak açabileceğin bu parçalar çok daha iyi çalışmanı sağlayacak!

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Ludovico Einaudi - Le Onde

Çalışırken arka fonda hafif bir piyano çalsın istiyorsan aradığın şarkı bu. Melodi kafanı karıştırmıyor yani çalışmanı hiç etkilemiyor. Bu sayede sadece işine ya da dersine odaklanarak çok daha verimli çalışabiliyorsun.

Max Richter - Written On The Sky

İçi sıkmayan, hatta neşe dolduran parçalardan biri bu. Çalışırken daha enerjik fon müzikleri tercih ediyorsan bu melodiye bakabilirsin. Yağmurlu havanın melankolikliğini kıran parça ile daha iyi çalışacaksın bizce.

Tycho - A Walk

Elektronik parçalar daha çok hoşuna gidiyorsa bu parça senlik olabilir. Temiz bir sesin olduğu parça yağmurlu havada daha iyi çalışmana yardımcı olacaktır. Sakin bir yapısı olan şarkı seni yormuyor.

Balmorhea - Remembrance

Sıcak bir şarkı havası olan parça, yağmurlu havanın kasvetini atıp götürüyor. Yağmurlu havanın neden olduğu sıkıntıyı alıp götüren parça ile daha iyi odaklanıyorsun. Daha motive bir şekilde çalışmak istiyorsan bu şarkıyı açabilirsin.

Dustin O'halloran - We Move Lightly

Piyano melodilerini seviyorsan bu parça hoşuna gidebilir. Zarif bir parça olan We Move Lightly, cama vuran yağmur seslerine eşlik edecek. Arka fonda çalarken işine ya da dersine kolayca odaklanabileceğin bir müzik bu.

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Hania Rani - Eden

Piyano sevenlerin beğenebileceği bir başka odaklanma parçası da bu. Sakin melodi aynı anda canlı bir tona sahip. Bu sayede çalışırken uyumana engel oluyor ve verimli çalışmanı sağlıyor.

Joep Beving - Sleeping Lotus

Daha yavaş ve sakin müziklerle odaklanabiliyorsan bu parça tam senlik diyebiliriz. Canlı ve tempolu bir ritimdense daha sakin ve yavaş bir melodi için bu parçayı açabilirsin. Yağmurla sakinleştiğin günlerde çalışırken arkada bu müzik çok iyi gelecek.

Yann Tiersen - Comptine d'un autre ete

Amelie filminde çalan melodiyi hatırlamışsındır herhalde. Sade tonlarıyla yormayan bir yapısı var. Bir yanda yağmur, arka fonda bu parça... Tam çalışmalık bir ortam yani!

Philip Glass - Opening

Fon müziklerinde piyano çok sık kullanılıyor. Piyanonun sakinleştirici etkisi daha iyi çalışmana yardımcı oluyor. Philip Glass'ın bu parçası da odaklanman ve verimli çalışman için ideal parçalardan.

Johann Johannsson - Flight From The City

Piyano ve yaylı çalgıların bir arada kullanıldığı parçanın etkisi çok farklı. Hep aynı çizgide devam ettiği için çalışırken seni bölmüyor. Uzun süreli odaklanman gereken çalışmalarda bu müziği tercih edebilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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