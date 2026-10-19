Yağmurlu Havalarda Odaklanmanı Artıracak Parçalar
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Bazıları hava yağmurlu olunca daha iyi çalışabiliyor. Yağmurda çalışırken odaklanmanı artırmak istiyorsan yapacağın şey basit aslında. Arkada fon müziği olarak açabileceğin bu parçalar çok daha iyi çalışmanı sağlayacak!
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Ludovico Einaudi - Le Onde
Max Richter - Written On The Sky
Tycho - A Walk
Balmorhea - Remembrance
Dustin O'halloran - We Move Lightly
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Hania Rani - Eden
Joep Beving - Sleeping Lotus
Yann Tiersen - Comptine d'un autre ete
Philip Glass - Opening
Johann Johannsson - Flight From The City
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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