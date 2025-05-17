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Ali Koç ve Fenerbahçe İçin Kongre Gündemden Düşmüyor: Koç, İmza Toplanan Yere Gitti

Ali Koç ve Fenerbahçe İçin Kongre Gündemden Düşmüyor: Koç, İmza Toplanan Yere Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 00:04

Fenerbahçe camiasında, başkan Ali Koç’un yönetimini olağanüstü genel kurula götürmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kongre üyeleri arasında hızla yayılan girişim, iddialara göre kısa sürede binlerce destek imzasına ulaştı. Kampanyayı yürütenler, sportif ve mali politikalardaki memnuniyetsizliği gerekçe gösteriyor. Sürecin yeterli sayıya ulaşması hâlinde kulüp tüzüğü gereği seçimli kongre zorunlu hâle gelecek.

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Ali Koç yönetimine karşı imza toplanıyor.

Ali Koç yönetimine karşı imza toplanıyor.

Kongre üyeleri, Ali Koç yönetiminin son dönemdeki sportif başarısızlıkları ve mali politikalarını yetersiz bulduğu için olağanüstü seçimli genel kurul talep ediyor. Yeterli imza toplanırsa, tüzük gereği yönetim kurulu erken seçime gitmek zorunda kalacak. Böylece camia, kulübün geleceğini belirleyecek yeni bir yönetim arayışına girebilecek.

Ali Koç derneğe giderek tepki gösterdi.

Ali Koç derneğe giderek tepki gösterdi.

Sosyal medyada akşam saatlerinde Ali Koç'la ilgili ciddi bir iddia ortay atıldı. Sports Digitale ve Fenerbahçe'ye yakın hesaplarda Ali Koç'un toplanan imzalara sinirlenerek dernek binasına gittiği ve burada dernek başkanıyla tartıştığı söylendi.

Hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sosyal medyada yer alan habere göre olay şu şekilde oldu: 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

Tunay'ın yaşanan gelişmelerin ardından suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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