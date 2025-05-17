Ali Koç ve Fenerbahçe İçin Kongre Gündemden Düşmüyor: Koç, İmza Toplanan Yere Gitti
Fenerbahçe camiasında, başkan Ali Koç’un yönetimini olağanüstü genel kurula götürmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kongre üyeleri arasında hızla yayılan girişim, iddialara göre kısa sürede binlerce destek imzasına ulaştı. Kampanyayı yürütenler, sportif ve mali politikalardaki memnuniyetsizliği gerekçe gösteriyor. Sürecin yeterli sayıya ulaşması hâlinde kulüp tüzüğü gereği seçimli kongre zorunlu hâle gelecek.
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Ali Koç yönetimine karşı imza toplanıyor.
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Ali Koç derneğe giderek tepki gösterdi.
Hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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