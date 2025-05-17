Ali Koç ve Fenerbahçe İçin Kongre Gündemden Düşmüyor: Koç, İmza Toplanan Yere Gitti

Sosyal medyada yer alan habere göre olay şu şekilde oldu:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

Tunay'ın yaşanan gelişmelerin ardından suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.