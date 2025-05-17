Veliefendi Hipodromu'nda Attan Düşen Jokey Yoğun Bakımda
Veliefendi Hipodromu’nda çarşamba günü yapılan yarışların ardından talihsiz bir kaza yaşandı. Jokey Mertcan Çelik, atından düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çelik’i hastaneye kaldırdı. Doktorlar, yaşamsal risk nedeniyle genç jokeyi yoğun bakıma aldı. Tedavisi sürerken hipodrom camiası Çelik’ten iyi haber bekliyor.
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Genç jokey talihsiz bir kaza yaşadı.
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Atı tökezleyerek kazaya neden oldu.
2018'de lisans aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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