Veliefendi Hipodromu'nda Attan Düşen Jokey Yoğun Bakımda

Zonguldak doğumlu Mertcan Çelik (d. 2001), Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2017’de üçüncülükle mezun oldu ve 2018’de jokey lisansını aldı. Kariyeri boyunca 424 yarışta start alan genç binici, 50 kez finiş çizgisini ilk sırada geçti. Ayrıca 43 ikincilik, 50 üçüncülük ve 44 dördüncülük elde ederek istikrarlı bir performans sergiledi.