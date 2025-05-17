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Veliefendi Hipodromu'nda Attan Düşen Jokey Yoğun Bakımda

Veliefendi Hipodromu'nda Attan Düşen Jokey Yoğun Bakımda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 22:51

Veliefendi Hipodromu’nda çarşamba günü yapılan yarışların ardından talihsiz bir kaza yaşandı. Jokey Mertcan Çelik, atından düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çelik’i hastaneye kaldırdı. Doktorlar, yaşamsal risk nedeniyle genç jokeyi yoğun bakıma aldı. Tedavisi sürerken hipodrom camiası Çelik’ten iyi haber bekliyor.

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Genç jokey talihsiz bir kaza yaşadı.

Genç jokey talihsiz bir kaza yaşadı.

Türkiye Jokey Kulübü’nün Engelliler Haftası Koşusu sonrasında attan düşen jokey Mertcan Çelik, hâlen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 24 yaşındaki sporcuya beyin kanaması teşhisi konulurken, durumunun ciddiyeti sürüyor. Yarış dünyası, genç jokeyden gelecek olumlu haberlere kilitlenmiş durumda. Öte yandan, 15 Mayıs’ta Veliefendi Hipodromu’nda Halis Karataş da yarış başlamadan önce attan düşerek sakatlanmıştı.

Atı tökezleyerek kazaya neden oldu.

Atı tökezleyerek kazaya neden oldu.

Türkiye Jokey Kulübü’nün bilgilendirmesine göre Engelliler Haftası Koşusu’nun beşinci yarışının ardından talihsiz bir kaza yaşandı. Akgobak isimli safkanın tökezlemesiyle jokey Mertcan Çelik piste savrularak ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç sporcu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çelik, burada yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı.

2018'de lisans aldı.

2018'de lisans aldı.

Zonguldak doğumlu Mertcan Çelik (d. 2001), Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2017’de üçüncülükle mezun oldu ve 2018’de jokey lisansını aldı. Kariyeri boyunca 424 yarışta start alan genç binici, 50 kez finiş çizgisini ilk sırada geçti. Ayrıca 43 ikincilik, 50 üçüncülük ve 44 dördüncülük elde ederek istikrarlı bir performans sergiledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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