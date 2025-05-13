ALES/2 Başvuru Ekranı: ALES 2 Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) lisans mezunları tarafından yakındna takip ediliyor. Yükseköğretimine devam etmek isteyenlerin yılda üç kez düzenlenen ALES'e girmesi gerekiyor. 2025 yılında ikincisi düzenlenecek olan ALES'in tarihleri de belli oldu.
ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü başladı.
Peki ALES/2 ne zaman, nasıl başvuru yapılır?
İşte detaylar...
ALES/2 2025 Ne Zaman?
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ALES/2 2025 Başvuruları Ne Zaman?
ALES/2 Başvuru Ekranı
ALES/2 Ne Zaman Açıklanacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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