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ALES/2 Başvuru Ekranı: ALES 2 Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

ALES/2 Başvuru Ekranı: ALES 2 Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 10:07

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) lisans mezunları tarafından yakındna takip ediliyor. Yükseköğretimine devam etmek isteyenlerin yılda üç kez düzenlenen ALES'e girmesi gerekiyor. 2025 yılında ikincisi düzenlenecek olan ALES'in tarihleri de belli oldu.

ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü başladı.

Peki ALES/2 ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

İşte detaylar...

ALES/2 2025 Ne Zaman?

ALES/2 2025 Ne Zaman?

Lisans programlarından mezun olup yüksekeğitimine devam etmek isteyenlerin ALES'e girmesi gerekiyor. Lisansüstü eğitim için kullanılan ALES'de bölümlere özel sayısal ve sözel alanlar yer alıyor. ALES, bir yılda üç kez düzenleniyor. 2025 yılında ALES/1, 13 Nisan tarihinde düzenlendi. 

ALES/2 2025 yılında 6 Temmuz'da yapılacak. ALES/2 6 Temmuz sabahı saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 105 dakika süre verilecek. 100 sorudan oluşan ALES'te adaylar, yüksekeğitimlerine devam edebilmek için ter dökecek.

ALES/2 2025 Başvuruları Ne Zaman?

ALES/2 2025 Başvuruları Ne Zaman?

ALES/2 başvuruları 13 Mayıs tarihinde başladı. Bu yılın ikinci ALES'ine girmek isteyenler, bugünden itibaren başvurularını iletebilecek. Başvurular, ÖSYM'nin sitesinden alınacak.

  • ALES/2 başvuru tarihleri: 13-21 Mayıs 2025

  • ALES/2 geç başvuru günü: 29 Mayıs 2025 (saat 23.59'a kadar)

ALES/3 Ne Zaman?

ALES, yılda üç kez düzenleniyor. İlk ALES, 13 Nisan tarihinde düzenlendi. İkinci ALES de 6 Temmuz'da yapılacak. 2025'in son ALES'i ise 23 Kasım'da yapılacak.

  • ALES/3 başvuru tarihleri: 7-14 Ekim 2025

  • ALES/3 Sınav tarihi: 23 Kasım 2025

ALES/2 Başvuru Ekranı

ALES/2 Başvuru Ekranı

ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavlarda da olduğu gibi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayın, TC Kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor. 

ALES/2 Başvuru Ekranı

ALES/2 Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/2 Ne Zaman Açıklanacak?

ALES/2 Temmuz 6'sında yapılacak. Sonuçlar ise yaklaşık 20 gün içerisinde açıklanacak. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM'nin sitesinden duyurulacak.

ALES/2 Başvuru Ücreti Ne Kadar?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzun ardından ALES ücretleri belli oldu. buna göre ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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