onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AGS Başvuru Ücreti 2025 Ne Kadar? AGS Başvuru Ekranı ve Başvuru Kılavuzu

AGS Başvuru Ücreti 2025 Ne Kadar? AGS Başvuru Ekranı ve Başvuru Kılavuzu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 13:12

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) uyguluyor. AGS, ÖSYM tarafından yapılacak ve 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS yerine geçecek. AGS'den başarılı bir sonuç alan öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'ne girmeye hak kazanacak. 

AGS başvuruları, 8 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Peki AGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? AGS ücreti ne kadar?

İşte AGS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AGS 2025 Ne Zaman?

AGS 2025 Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk kez AGS düzenleyecek. AGS'de başarılı olan öğretmen adayları daha sonra Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almaya başlayacak. AGS, 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS yerine geçecek. Öğretmen adayları bundan sonra KPSS'ye değil, AGS'ye girecek. AGS başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlandı.

AGS, iki oturum halinde gerçekleşecek. AGS, 13 Temmuz'da yapılacak. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80 ve ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak. AGS'de süre 110 dakika olacak.

AGS Ne Zaman Açıklanacak?

AGS sonuçları, 13 Ağustos'ta yani sınavdan bir ay sonra açıklanacak.

AGS Sonucu Kaç Yıl Geçerlidir?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak öğretmen adayları için durum farklıdır. Öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettiği puan, bir yıl geçerlidir. Aynı durum, AGS'de de geçerlidir. AGS sonucu 1 yıl geçerlidir.

AGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

AGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

AGS başvurusu iki farklı şekilde yapılabilir: ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin internet sitesi aracılığıyla.

ÖSYM'nin internet sitesinden başvuracak adayların, kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekir. Başvurular, ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabilir. 

AGS'ye Kimler Başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda kadrolu öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenler, AGS'ye girmek zorundadır. AGS'ye Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar girebilir. Başvuracak adayların mezun durumunda olması şarttır.

AGS Başvuru Ekranı

AGS başvurusunda bulunmak için ÖSYM'nin internet sitesine girmeniz yeterlidir. 

2025 AGS başvuru için tıklayınız.

AGS 2025 Başvuru Tarihleri

AGS 2025 Başvuru Tarihleri

AGS başvuruları 8 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Adaylar, saat 10.45'ten itibaren başvurularını iletebilecek. Başvurular, 20 Mayıs'a kadar alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025.

AGS Başvuru Tarihleri: 8-20 Mayıs 2025

AGS Başvuru Ücreti Ne Kadar 2025?

AGS Başvuru Ücreti Ne Kadar 2025?

AGS başvuru ücreti 570 TL'dir. ÖSYM'nin AGS kılavuzunu yayınlamasının ardından AGS başvuru ücreti de belli oldu. Öğretmen adayları, AGS'ye başvurularında 570 lira ödeme gerçekleştirecek.

ÖSYM-AGS 2025 Başvuru Kılavuzu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın