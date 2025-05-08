AGS Başvuru Ücreti 2025 Ne Kadar? AGS Başvuru Ekranı ve Başvuru Kılavuzu
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) uyguluyor. AGS, ÖSYM tarafından yapılacak ve 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS yerine geçecek. AGS'den başarılı bir sonuç alan öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'ne girmeye hak kazanacak.
AGS başvuruları, 8 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Peki AGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? AGS ücreti ne kadar?
İşte AGS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...
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AGS 2025 Ne Zaman?
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AGS Başvurusu Nasıl Yapılır?
AGS 2025 Başvuru Tarihleri
AGS Başvuru Ücreti Ne Kadar 2025?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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