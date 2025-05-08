AGS Başvuru Ücreti 2025 Ne Kadar? AGS Başvuru Ekranı ve Başvuru Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) uyguluyor. AGS, ÖSYM tarafından yapılacak ve 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS yerine geçecek. AGS'den başarılı bir sonuç alan öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi'ne girmeye hak kazanacak.

AGS başvuruları, 8 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Peki AGS başvurusu nasıl, nereden yapılır? AGS ücreti ne kadar?

İşte AGS başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...