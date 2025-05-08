DGS 2025 Başvuru Ekranı: DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? 2025 DGS Sınav Ücreti Ne Kadar?

2025 DGS’ye başvurmak isteyen adayların, en az iki yıllık bir ön lisans programından mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olması gerekiyor. Bu kapsamda, örgün veya açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta okuyup staj dışında mezuniyet şartlarını tamamlamış öğrenciler başvuru yapabiliyor. Ayrıca yurt dışında ön lisans eğitimi almış ve YÖK’ten denklik belgesi temin etmiş adaylar ile KKTC'deki ön lisans programlarından mezun olanlar da sınava girebiliyor. Ancak sadece lise mezunları, lisans diplomasına sahip olanlar ya da öğretim süresi dört yıl ve üzeri olan programlardan ön lisans diploması alanlar DGS’ye başvuramıyor. Sınav, sözel ve sayısal akıl yürütme becerilerini ölçen bir yetenek testinden oluşuyor ve 150 dakika sürüyor. Başvuru süreci ve koşullarla ilgili güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.