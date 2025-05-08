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DGS 2025 Başvuru Ekranı: DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? 2025 DGS Sınav Ücreti Ne Kadar?

DGS 2025 Başvuru Ekranı: DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? 2025 DGS Sınav Ücreti Ne Kadar?

ÖSYM
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 13:37

ÖSYM'nin ilerleyen günlerde gerçekleştireceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bu dönem mezun olacak olan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların özellikle yakından takip ettiği DGS'ye ilişkin detayları sizlerle paylaşıyoruz. Peki 2025 yılı için DGS ne zaman? DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?

İşte detaylar...

2025 DGS Başvuru Tarihi Ne Zaman Başladı, Ne Zaman Bitecek?

2025 DGS Başvuru Tarihi Ne Zaman Başladı, Ne Zaman Bitecek?

21 Mayıs Çarşamba başlayan DGS başvuruları, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Adayların bu tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Belirtilen sürenin dışında işlem alınmayacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi.

DGS Başvuru Şartları Neler? Kimler Katılabilir?

DGS Başvuru Şartları Neler? Kimler Katılabilir?

2025 DGS’ye başvurmak isteyen adayların, en az iki yıllık bir ön lisans programından mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda olması gerekiyor. Bu kapsamda, örgün veya açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta okuyup staj dışında mezuniyet şartlarını tamamlamış öğrenciler başvuru yapabiliyor. Ayrıca yurt dışında ön lisans eğitimi almış ve YÖK’ten denklik belgesi temin etmiş adaylar ile KKTC'deki ön lisans programlarından mezun olanlar da sınava girebiliyor. Ancak sadece lise mezunları, lisans diplomasına sahip olanlar ya da öğretim süresi dört yıl ve üzeri olan programlardan ön lisans diploması alanlar DGS’ye başvuramıyor. Sınav, sözel ve sayısal akıl yürütme becerilerini ölçen bir yetenek testinden oluşuyor ve 150 dakika sürüyor. Başvuru süreci ve koşullarla ilgili güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

DGS’ye girmek isteyen adaylar, başvurularını AİS ÖSYM sistemine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilecek.

Başvuru sürecinde adayların, sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor. Ücret yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

DGS BAŞVURU SAYFASI

2025 DGS Başvuru Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

2025 DGS Başvuru Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

Geçtiğimiz sene 590 TL olan DGS başvuru ücretlerinin bu sene 1550 TL olduğu açıklandı.

Adaylar AİS ÖSYM sistemi üzerinden başvuru esnasında online bir şekilde ödeme yapabilirken, dileyenler Ziraat Bankası internet bankacılığı ve mobil bankacılığı üzerinden ödeme gerçekleştirebilecek.

DGS Ne Zaman?

DGS Ne Zaman?

Yayınlanan takvime göre 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2025 DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarının 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacağı takvimde yer alan diğer bilgiler arasında.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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