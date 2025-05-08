DGS 2025 Başvuru Ekranı: DGS Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? 2025 DGS Sınav Ücreti Ne Kadar?
ÖSYM'nin ilerleyen günlerde gerçekleştireceği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden bu dönem mezun olacak olan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların özellikle yakından takip ettiği DGS'ye ilişkin detayları sizlerle paylaşıyoruz. Peki 2025 yılı için DGS ne zaman? DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar?
İşte detaylar...
2025 DGS Başvuru Tarihi Ne Zaman Başladı, Ne Zaman Bitecek?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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