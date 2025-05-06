TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı? 2025 1. Dönem TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
Binlerce Tıp Fakültesi mezunu, alanında uzmanlık almak için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girer. 2025 yılının ilk TUS sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, 2025 1. dönem TUS kontenjanları ve TUS tercihlerine çevrildi. Önümüzde süreçte öncelikle kontenjanlar açıklanacak ardından adaylar tercihlerini iletecek. TUS kontanjanları ÖSYM'nin sitesinden açıklanacak.
Peki TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı?
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TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
TUS Tercihleri Nasıl Yapılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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