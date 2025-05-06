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TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı? 2025 1. Dönem TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı? 2025 1. Dönem TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 17:16

Binlerce Tıp Fakültesi mezunu, alanında uzmanlık almak için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girer. 2025 yılının ilk TUS sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, 2025 1. dönem TUS kontenjanları ve TUS tercihlerine çevrildi. Önümüzde süreçte öncelikle kontenjanlar açıklanacak ardından adaylar tercihlerini iletecek. TUS kontanjanları ÖSYM'nin sitesinden açıklanacak.

Peki TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı?

TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Adli Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Dahiliye, Cildiye, Aile Hekimliği, Genel Cerrahi gibi birçok branştaki kontenjan ve taban puanlar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzunda belli olacak.

Söz konusu kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Kılavuzda her bölüm için hem genel hem de özel şartlara yer verilecek. Adaylar, bu şartları göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek.

TUS 2025 Kontenjanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

2025 TUS Kontenjanları

TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

2025 TUS tercihleri, 1. dönem TUS kontenjanlarının açıklanmasıyla başlayacak. Dolayısıyla tercihlerin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Tercih zamanı başladığında, ÖSYM'nin kendi sitesi üzerinden duyurulacak.

TUS Tercihleri Nasıl Yapılır?

TUS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Adaylar, belirlenen tarih aralığında ÖSYM'nin 'ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi - Ana Sayfa' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri, belirlenen gün ve saatte sona erecek, adaylar bu tarihten sonra herhangi bir tercih işlemi yapamayacak.

Yerleştirme işleminde, Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar uygulanacak. Tercih süresince adaylar internet üzerinden tercih listelerinde değişiklik veya düzeltme yapabilecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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