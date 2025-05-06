TUS Kontenjanları 2025 Açıklandı mı? 2025 1. Dönem TUS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Adli Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Dahiliye, Cildiye, Aile Hekimliği, Genel Cerrahi gibi birçok branştaki kontenjan ve taban puanlar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzunda belli olacak.

Söz konusu kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Kılavuzda her bölüm için hem genel hem de özel şartlara yer verilecek. Adaylar, bu şartları göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek.

TUS 2025 Kontenjanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

2025 TUS Kontenjanları