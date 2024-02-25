Aldıkları Birbirinden Tuhaf İltifatları Paylaşarak Hepimizin Yüzünü Güldüren 17 Kişi
Aldıkları Birbirinden Tuhaf İltifatları Paylaşarak Hepimizin Yüzünü Güldüren 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar bazen söylemek istedikleri acımasız düşünceleri iltifat ediyormuş gibi karşı tarafa aktarır. Duydukları cümlelerin iltifat mı yoksa hakaret mi olduğunu anlamayan kişilerin paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Öğrencim annesine kız arkadaşı için, 'biliyorum diğer çıktığım kızlar gibi çok güzel değil ama ondan hoşlanıyorum' demişti."
2. "Biri 'kirpikleriniz çok uzun' dedi. Teşekkür ettim. 'Beğendiğimi söylemedim' dedi."
3. "İnsanların ne düşündüğünü umursamıyorsun, çok şanlısın demişti. Hala bunun hakaret mi iltifat mı olduğunu anlamadım."
4. "Makyajın bugün maske gibi durmuyor, demişti."
5. "Yeni bir pozisyon için şirket içi başvuru yaptığımda, patronum bana, seçim yapabileceği kişiler arasında en iyisi olduğumu söyledi."
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6. "Markette birine çarptıktan sonra özür diledim. 'Senin özür dilemene gerek yok' dedi."
7. "Düğünümde annem 'tuhaf biri olmana rağmen eşini bulduğun için tebrik ediyorum' gibi bir konuşma yaptı. Düğünden sonra insanlar iyi olup olmadığımı sordu."
8. "Yeni işe başlayan biri 'iş yerindeki çoğu kız çirkin ama sen güzelle çirkin arasındasın' demişti."
9. "44 kilodan 55 kiloya çıkmıştım. Annem 'şişman birine göre yüzün hala güzel' demişti."
10. "Biri 'burnun Romalılara benziyor' demişti. Büyük ve bunu söylemek istediğini anladım."
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11. "Melez olduğunu anlamamıştım. Çünkü çok güzelsin..."
12. "İnce bir yüzün var. Karbonhidratı kesersen, vücudun ona uyum sağlar."
13. "Yaşına göre iyi görünüyorsun."
14. "Göründüğünden daha zekisin."
15. "Güzel birini bulabilirim ama seninle olmayı tercih ediyorum."
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16. "Güzel veya çekici değilsin ama sevimlisin."
17. "Konservatuvarda müzik alanında öğrencisiken, birisi bana iyi bir ikinci klarnetçi olacağımı söylemişti."
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