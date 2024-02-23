Tıp Dünyasının Geldiği Son Nokta: Bir Adam Ameliyatla Kahverengi Gözlerini Maviye Çevirtti

Göz rengi insanın görünüşünü büyük ölçüde etkiliyor. Bunun için lens gibi kısa süreli çözümler kullanılsa da tıp dünyası bu alanda büyük gelişmelere imza attı ve göz rengi değiştirmeye yönelik cerrahi işlemlerle bireylerin göz renklerini kalıcı olarak değiştirmeyi hedefleyen operasyonlar yapılmaya başlandı.