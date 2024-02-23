Tıp Dünyasının Geldiği Son Nokta: Bir Adam Ameliyatla Kahverengi Gözlerini Maviye Çevirtti

Göz rengi insanın görünüşünü büyük ölçüde etkiliyor. Bunun için lens gibi kısa süreli çözümler kullanılsa da tıp dünyası bu alanda büyük gelişmelere imza attı ve göz rengi değiştirmeye yönelik cerrahi işlemlerle bireylerin göz renklerini kalıcı olarak değiştirmeyi hedefleyen operasyonlar yapılmaya başlandı.
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Bir adam ameliyatla kahverengi olan gözlerini maviye renge çevirtti.
Ortaya çıkan görüntü tartışma yaratırken, tıp dünyasındaki gelişmelerin geldiği son noktayı da gözler önüne serdi.
Fakat korneadan açılan küçük bir kesi ile göz içerisine iris implantı yerleştirilerek ya da lazer yöntemi kullanılarak göze rengini veren pigment hücrelerinin dökülmesi ile gerçekleştirilen bu işlemi çoğu kişi riskli bulunuyor.
İşte o video;
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