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Aldatılan Kişilerin Sevgililerini Başkasıyla Bastıkları Anda Dedikleriyle Lafı Gediğine Koyan 15 Kişi

Aldatılan Kişilerin Sevgililerini Başkasıyla Bastıkları Anda Dedikleriyle Lafı Gediğine Koyan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 13:01

Bazı ilişkiler onarılamayacak yaralar alabiliyor. Buna sebep olan en büyük etkenlerin arasında da aldatma var. Gelin insanlar aldatıldıklarını yakaladıklarında ne demişler bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. “Abim kız arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı sonra oldukça yapılı bir adam onu yakasından tutup çekti.“

1. “Abim kız arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı sonra oldukça yapılı bir adam onu yakasından tutup çekti.“

“Sonra da kız arkadaşının yanında ne yaptığını sordu. 6 aydır onunla birlikteymiş. Abim sonra kıza baktı. Kız reddetmeyince 'Benim hatam dostum, Sen yaşlı başlı adamsın şimdi.' diyerek çıktı.“

2. “Erkek arkadaşımı aldatırken yakaladım.“

2. “Erkek arkadaşımı aldatırken yakaladım.“

“O panikledi ama yanındaki kız oldukça hoşnut görünüyordu. Daha sonra 'Tamam. O artık senin problemin.' diyerek çıktım.“

3. “Onları bastığımda 'Kapıyı kapatmayı düşünemediniz mi?' deyip çıkmıştım.“

3. “Onları bastığımda 'Kapıyı kapatmayı düşünemediniz mi?' deyip çıkmıştım.“

4. “5 yıllık kız arkadaşımla telefonda konuşuyorduk ve bana okulda olduğunu söylemişti.“

4. “5 yıllık kız arkadaşımla telefonda konuşuyorduk ve bana okulda olduğunu söylemişti.“

“Ama sonra arkadan mikrodalga fırının kapanma sesini duydum ve bardak tıkırtıları geldi. Yanındakinin kim olduğu sorunca arkadaşı olduğunu söyledi. 'Bundan sonra kahvelerini şu an vakit ayırdığın kişiyle içebilirsin. Benden bu kadar.' deyip telefonu yüzüne kapattım.“

5. “Kız arkadaşımı aldatırken yakaladım. Adam dolaba saklanmıştı ve orada bildiğin ağlıyordu.“

5. “Kız arkadaşımı aldatırken yakaladım. Adam dolaba saklanmıştı ve orada bildiğin ağlıyordu.“

“Onu kolundan tuttuğum gibi dışarı attım ve kız arkadaşıma evi terk etmek için 20 dakikası olduğunu söyledim. Yaklaşık 10 dakika botunca her şeyin bir hata olduğunu söyledi ama sonra son derece kararlı olduğumu görünce 'Tamam. 20 dakika' dedi.“

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6. “Bana 'Bunu senin yüzünden yaptım.' dedi.“

6. “Bana 'Bunu senin yüzünden yaptım.' dedi.“

“O an ilişkide tek bir yetişkin olduğunu fark ettim ve ''Artık büyümeyi öğrenme zamanın gelmedi mi?' diyerek orayı terk ettim.“

7. “Doğum gününü kutlamak için ona çiçek götürmeye gittim.“

7. “Doğum gününü kutlamak için ona çiçek götürmeye gittim.“

''Böylece eve geldiğinde onları masadaki vazoda görebilecekti. Bahsettiğim masada eski sevgilisiyle cinsel ilişkiye giriyordu. Sonra ona 'Hayda! Ben ona sadece çiçek getirdim!' dedim ve çıktım.''

8. “Beni aldattığı kişiye döndüm ve 'Daha iyisini bulamadın mı?' dedim.“

8. “Beni aldattığı kişiye döndüm ve 'Daha iyisini bulamadın mı?' dedim.“

9. “Kız arkadaşım beni kendi yatağımızda aldattı.“

9. “Kız arkadaşım beni kendi yatağımızda aldattı.“

“Onları gördüğüm an çocuğa 'Şimdiden kolay gelsin. Başını çok ağrıtacak.' dedim ve gittim.“

10. “Aldattığı adama 'Umarım sana Herpes virüsü olduğunu söylemiştir.' dedim.“

10. “Aldattığı adama 'Umarım sana Herpes virüsü olduğunu söylemiştir.' dedim.“
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11. “Umarım parayı bu sefer önden almışsındır tatlım.' dedim.“

11. “Umarım parayı bu sefer önden almışsındır tatlım.' dedim.“

12. “Beni 1 yıldır başkasıyla aldatıyormuş. Bunu öğrendikten sonra ona ne kadar iyi bir tiyatro oyuncusu olduğunu söyledim.“

12. “Beni 1 yıldır başkasıyla aldatıyormuş. Bunu öğrendikten sonra ona ne kadar iyi bir tiyatro oyuncusu olduğunu söyledim.“

13. “Onu başka bir adamla yakaladım ve 'Hayatım seni beni aldatmaman konusunda daha kaç defa uyarmam gerekecek?' diyerek evden çıktım.“

14. “Birlikte olduğu adama 'Eşim ve ben her şeyimizi paylaşırız. Bu yüzden şimdi pantolonunu çıkar!' dedim.“

15. “Kız arkadaşımı arabada başka bir adamla öpüşürken yakaladım.“

15. “Kız arkadaşımı arabada başka bir adamla öpüşürken yakaladım.“

“Adama 'Sende kalabilir. Artık özgür bir adamım.' dedim.“

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