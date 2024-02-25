Aldatılan Kişilerin Sevgililerini Başkasıyla Bastıkları Anda Dedikleriyle Lafı Gediğine Koyan 15 Kişi
Aldatılan Kişilerin Sevgililerini Başkasıyla Bastıkları Anda Dedikleriyle Lafı Gediğine Koyan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı ilişkiler onarılamayacak yaralar alabiliyor. Buna sebep olan en büyük etkenlerin arasında da aldatma var. Gelin insanlar aldatıldıklarını yakaladıklarında ne demişler bakalım!
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1. “Abim kız arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı sonra oldukça yapılı bir adam onu yakasından tutup çekti.“
2. “Erkek arkadaşımı aldatırken yakaladım.“
3. “Onları bastığımda 'Kapıyı kapatmayı düşünemediniz mi?' deyip çıkmıştım.“
4. “5 yıllık kız arkadaşımla telefonda konuşuyorduk ve bana okulda olduğunu söylemişti.“
5. “Kız arkadaşımı aldatırken yakaladım. Adam dolaba saklanmıştı ve orada bildiğin ağlıyordu.“
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6. “Bana 'Bunu senin yüzünden yaptım.' dedi.“
7. “Doğum gününü kutlamak için ona çiçek götürmeye gittim.“
8. “Beni aldattığı kişiye döndüm ve 'Daha iyisini bulamadın mı?' dedim.“
9. “Kız arkadaşım beni kendi yatağımızda aldattı.“
10. “Aldattığı adama 'Umarım sana Herpes virüsü olduğunu söylemiştir.' dedim.“
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11. “Umarım parayı bu sefer önden almışsındır tatlım.' dedim.“
12. “Beni 1 yıldır başkasıyla aldatıyormuş. Bunu öğrendikten sonra ona ne kadar iyi bir tiyatro oyuncusu olduğunu söyledim.“
13. “Onu başka bir adamla yakaladım ve 'Hayatım seni beni aldatmaman konusunda daha kaç defa uyarmam gerekecek?' diyerek evden çıktım.“
14. “Birlikte olduğu adama 'Eşim ve ben her şeyimizi paylaşırız. Bu yüzden şimdi pantolonunu çıkar!' dedim.“
15. “Kız arkadaşımı arabada başka bir adamla öpüşürken yakaladım.“
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