Aldatılan Kişilerin Sevgililerini Başkasıyla Bastıkları Anda Dedikleriyle Lafı Gediğine Koyan 15 Kişi

“Ama sonra arkadan mikrodalga fırının kapanma sesini duydum ve bardak tıkırtıları geldi. Yanındakinin kim olduğu sorunca arkadaşı olduğunu söyledi. 'Bundan sonra kahvelerini şu an vakit ayırdığın kişiyle içebilirsin. Benden bu kadar.' deyip telefonu yüzüne kapattım.“