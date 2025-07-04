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Al Hilal, Osimhen'den Sonra Hakan Çalhanoğlu İçin de Galatasaray'a Rakip Oldu

Al Hilal, Osimhen'den Sonra Hakan Çalhanoğlu İçin de Galatasaray'a Rakip Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 22:39

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınına göre, Inter'den ayrılma ihtimali bulunan milli yıldız için Al Hilal de devreye girdi. Öte yandan Inter'in eski Al Hilal'in yeni  teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de Hakan'ı yanında getirmek istediği biliniyor.

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Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis büyük sorun.

Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis büyük sorun.

Hakan, Galatasaray'ı; Galatasaray da Hakan'ı çok istiyor. Ancak Inter'in isteyeceği düşünülen yüksek bonservis bedeli sarı kırmızılıların elini kolunu bağlamış durumda. Galatasaray beklemeye geçerken Hakan'a bir talip daha çıktı.

Eski hocası istiyor.

Eski hocası istiyor.

Corriere Dello Sport’ta yer alan habere göre Inter eski tekink direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu’nu yeni takımına transfer etmek istiyor. Bunun için Al Hilal bonservisin yanı sıra yüksek de bir maaş ödemeye hazır.

3 yıl için 60 milyon Euro...

3 yıl için 60 milyon Euro...

Al Hilal, Osimhen için yıllık 40 milyon Euro seviyelerine çıkmıştı. Hakan için ise 20 milyon Euro'yu yıllık olarak gözden çıkardılar ve 3 yıllık kontrat yapmaya hazırlar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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