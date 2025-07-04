Al Hilal, Osimhen'den Sonra Hakan Çalhanoğlu İçin de Galatasaray'a Rakip Oldu
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınına göre, Inter'den ayrılma ihtimali bulunan milli yıldız için Al Hilal de devreye girdi. Öte yandan Inter'in eski Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de Hakan'ı yanında getirmek istediği biliniyor.
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Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis büyük sorun.
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Eski hocası istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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