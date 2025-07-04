Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre ile İlgili Tarih Duyurusu Yapıldı
Fenerbahçe Kulübü, merakla beklenen kongre kararıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, alınan karar doğrultusunda olağanüstü genel kurulun yapılacağı tarihi duyurdu. Daha önce Acun Ilıcalı'ya veda yazısında Ali Koç'un imzası ile yazılan bir yazının paylaşılması tepki çekerken, kongre tarihi de yine Ali Koç imzasıyla duyuruldu.
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Fenerbahçe'de gündem bir kez daha kongre.
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Fikstür çekildi, tarih açıklandı.
Ali Koç imzasıyla yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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