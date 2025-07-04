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Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre ile İlgili Tarih Duyurusu Yapıldı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongre ile İlgili Tarih Duyurusu Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 21:58

Fenerbahçe Kulübü, merakla beklenen kongre kararıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, alınan karar doğrultusunda olağanüstü genel kurulun yapılacağı tarihi duyurdu. Daha önce Acun Ilıcalı'ya veda yazısında Ali Koç'un imzası ile yazılan bir yazının paylaşılması tepki çekerken, kongre tarihi de yine Ali Koç imzasıyla duyuruldu.

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Fenerbahçe'de gündem bir kez daha kongre.

Fenerbahçe'de gündem bir kez daha kongre.

Ali Koç'un seçilmesinin ardından kısa süre geçmesine rağmen kaybedilen şampiyonluk sonucunda taraftar ve muhalefet olağanüstü kongre için Ali Koç ve yönetimine baskı yapmıştı. Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı alınmış ancak tarih fikstür sonrasında bırakılmıştı.

Fikstür çekildi, tarih açıklandı.

Fikstür çekildi, tarih açıklandı.

Fikstür çekilmesinin ardından Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, 'Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.' denildi.

Ali Koç imzasıyla yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ali Koç imzasıyla yayınlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

'18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur.

Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk.

Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız.

Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.

Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir.

Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz.

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz.

Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum.

Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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