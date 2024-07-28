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Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Yemekte Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Yemekte Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:31

Sen akşam yemeği tercihlerini yap, biz de dinlemen gereken şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle masanı seçer misin?

2. Bir de ambiyansı seçmen lazım, hangisi?

3. Starter ile başlayalım!

4. Peki salata da seçer misin?

5. Peki bir ara sıcak da seçer misin?

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6. Peki ana yemek de seçer misin?

7. Peki fine dining olduğunu düşünürsek bir tabak daha seçer misin?

8. Son olarak tatlı da seçer misin?

MorMor- Heaven's Only Wishful

Jonathan Bree - You're So Cool

Tamino - Indigo Night

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