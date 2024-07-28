Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Yemekte Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Yemekte Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen akşam yemeği tercihlerini yap, biz de dinlemen gereken şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle masanı seçer misin?
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2. Bir de ambiyansı seçmen lazım, hangisi?
3. Starter ile başlayalım!
4. Peki salata da seçer misin?
5. Peki bir ara sıcak da seçer misin?
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