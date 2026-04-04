Akon’un Popüler Kültüre Damga Vuran Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
04.04.2026 - 18:01

2000’lerin ortasında radyoyu açtığında büyük ihtimalle bir yerde Akon çalıyordu. Kulüpte, arabada, telefon zil seslerinde, hatta mahalle düğünlerinde bile… Sesinde hem melankoli hem de sokak zekası taşıyan bu adam, pop ile rap arasında adeta diplomatik bir anlaşma imzaladı. Şimdi sahnenin ışıklarını biraz kısıp bu hikayeye yakından bakalım. Çünkü Akon pop kültürünün görünmeyen mimarlarından biri!

1. Locked Up

Akon, yani tam adıyla Aliaune Damala Badara Akon Thiam, 1973’te ABD’de doğsa da çocukluğunun önemli bir kısmını Senegal’de geçirdi. Babası Mor Thiam dünyaca ünlü bir perküsyonistti ve bu durum Akon’un hayatını doğrudan etkiledi. Evlerinde müzik adeta bir yaşam diliydi. Küçük yaşta davul, gitar ve klavyeyle tanıştı.

2. Lonely

Senegal’de geçen yıllar ona hem ritim hem de kültürel zenginlik kattı. Bu yüzden Akon’un müziğinde Afrika dokusunu zaman zaman net şekilde hissedebilirsiniz. Daha sonra ailesiyle ABD’ye döndüğünde ise tamamen farklı bir dünyayla karşılaştı. Hip-hop’un yükseldiği bir sokak kültürü. İşte bu iki dünya, Akon’un müziğini benzersiz yapan formül oldu.

3. Smack That (feat. Eminem)

Akon’un gençliği Hollywood filmlerine konu olacak türden. New Jersey’de büyürken zaman zaman suçla iç içe bir hayat yaşadı ve hatta hapis cezası aldığı biliniyor. Bu dönem onun için bir kırılma noktası oldu.

4. Right Now (Na Na Na)

Hapishanede geçirdiği zaman boyunca müziğe daha ciddi şekilde yöneldi. Şarkı yazmaya başladı ve sesini kaydetmeye odaklandı. Bu süreç aslında Akon’un kariyerinin temellerini attı. Çoğu sanatçı başarı hikayesini parlatır ama Akon geçmişini saklamak yerine onu bir hikaye motoru olarak kullandı. Bu yüzden şarkılarında sık sık ikinci şans teması görülüyor.

5. Beautiful (feat. Colby O'Donis & Kardinal Offishall)

Akon’un kaderini değiştiren şarkı Locked Up oldu. Şarkı yayınlandığında hip-hop sahnesinde farklı bir ton vardı çünkü Akon rap yaparken aynı zamanda melodik şekilde söylüyordu. Bu, o dönemde çok yaygın değildi. Şarkı kısa sürede hit oldu ve Akon’u global müzik radarına soktu.

6. I Wanna Love You (feat. Snoop Dogg)

Ardından gelen albüm Trouble ile kariyerinin kapıları ardına kadar açıldı.  Akon’un sesi hem suç hikayesi anlatıyordu hem de dans ettiriyordu. Bu biraz karanlık ama bir o kadar parlak bir karışım gibiydi.

7. Don’t Matter

2005’te çıkan Lonely, Akon’u gerçek anlamda dünya yıldızı yaptı. Şarkıdaki yüksek tonlu vokal örneği birçok insanın kafasında günlerce dönüp durdu. YouTube ve internet forumlarının yeni yeni büyüdüğü bir dönemde bu parça adeta viral oldu. İnsanlar şarkıyı parodi videolarında, mesaj melodilerinde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanıyordu. O dönem için bu büyük bir kültürel etkiydi. Birçok kişi Akon’u ilk kez bu şarkıyla tanıdı.

8. Sorry, Blame It on Me

Akon başka sanatçıları parlatmasıyla da ünlü. En önemli örneklerden biri tabii ki Lady Gaga. Evet, kariyerinin başında Gaga’yı destekleyen isimlerden biri Akon’du. Onun kurduğu KonLive Distribution etiketi, Gaga’nın ilk döneminde kritik rol oynadı.

9. Bananza (Belly Dancer)

Akon, hip-hop, R&B ve pop dünyasında birçok isimle çalıştı. Prodüktör kimliği çoğu zaman yeterince konuşulmaz ama müzik endüstrisinde ciddi bir etkisi var. Yani sahnede gördüğümüzden daha büyük bir oyun kurucu aslında.

10. Dangerous (feat. Kardinal Offishall)

Akon’un şarkıları özellikle 2006-2010 arasında kulüp müziğinin DNA’sına karıştı. Elektronik altyapılar, hip-hop ritimleri ve pop melodileri birleşince ortaya uluslararası bir ses çıktı. Bu dönemde çıkan şarkılar  Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’de de çok dinlendi.

11. We Don’t Care

Akon’un en ilginç projelerinden biri Senegal’de kurmayı planladığı Akon City. Bu proje, teknoloji ve sürdürülebilir şehir konsepti üzerine kurulu bir vizyon. Hatta kripto para tabanlı bir ekonomi fikri bile vardı. Planlandığında dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bunu gerçek bir afrofuturist şehir hayali olarak yorumladı. Proje inişli çıkışlı ilerlese de Akon’un vizyonunu göstermesi açısından önemli. Bir rapçinin şehir planlaması konuşulması bile pop kültür açısından başlı başına ilginç bir olay.

12. Mama Africa

Akon’un bir başka dikkat çekici girişimi ise Akon Lighting Africa projesi. Bu girişim Afrika’daki elektrik erişimi sorununa çözüm üretmek amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında birçok köyde güneş enerjisi sistemleri kuruldu. Bu, müzik dünyasında pek sık gördüğümüz bir girişim değil. Bir sanatçının kariyerini sosyal etkiye dönüştürmesi oldukça dikkat çekici.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
