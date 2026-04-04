Akon’un Popüler Kültüre Damga Vuran Şarkıları

Akon’un en ilginç projelerinden biri Senegal’de kurmayı planladığı Akon City. Bu proje, teknoloji ve sürdürülebilir şehir konsepti üzerine kurulu bir vizyon. Hatta kripto para tabanlı bir ekonomi fikri bile vardı. Planlandığında dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bunu gerçek bir afrofuturist şehir hayali olarak yorumladı. Proje inişli çıkışlı ilerlese de Akon’un vizyonunu göstermesi açısından önemli. Bir rapçinin şehir planlaması konuşulması bile pop kültür açısından başlı başına ilginç bir olay.