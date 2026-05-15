AKOM İstanbulluları Uyardı: Aldatıcı Hava Durumuna Kanmayın

Ankara’da hafta sonu hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Cumartesi günü başkentte parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü ise hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak. Başkent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, nem oranının yüzde 91 seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 24 derece olması beklenirken, yağışla birlikte kentte serin ve zaman zaman etkili olacak bir hava sistemi hakim olacak.