AKOM İstanbulluları Uyardı: Aldatıcı Hava Durumuna Kanmayın

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 22:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15 Mayıs Cuma günü yayımladığı raporda İstanbullulara hava durumundaki ani değişime karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kentte hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek yaz havasının kısa süre içinde yerini serin ve yağışlı bir hava sistemine bırakacağı belirtildi.

Cumartesi akşamına dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından paylaşılan “Dikkat” notunda, hafta sonuna kadar kent genelinde güneşli havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların 22-25 derece bandında seyrederek yaz değerlerine yaklaşacağı belirtildi.

Ancak raporda, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren bölgede hava koşullarının yeniden değişeceği ifade edildi. Serin ve yağışlı sistemin İstanbul’da etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, Cumartesi akşam saatlerinde başlaması beklenen yerel yağışların metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağışların etkisini artırarak aralıklı sağanak şeklinde devam etmesi ve yağış miktarının yer yer 3 ila 10 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacağı belirtildi. Kent genelinde hava sıcaklığının bazı bölgelerde 20 derecenin altına ineceği tahmin edilirken, Pazar günü termometrelerin en yüksek 19 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Ankara'da da benzer bir tablo olacak.

Ankara’da hafta sonu hava sıcaklıklarında dalgalı bir seyir bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Cumartesi günü başkentte parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü ise hava koşullarında belirgin değişim yaşanacak. Başkent genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, nem oranının yüzde 91 seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 24 derece olması beklenirken, yağışla birlikte kentte serin ve zaman zaman etkili olacak bir hava sistemi hakim olacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
