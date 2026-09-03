AKOM'dan İstanbullulara Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin önümüzdeki günlerine ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre İstanbul'da bu hafta aşırı sıcaklardan çok, zaman zaman kuvvetlenen poyraz ve cuma günkü yerel yağışlar gündemde olacak.
AKOM'un değerlendirmesine göre hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor; tek istisna cuma günü etkili olacak kısa süreli ve yerel sağanaklar. Sıcaklıklar genel olarak 28-30 derece civarında seyredecek, ancak kuzeyden esen poyraz rüzgarı havanın aşırı ısınmasının önüne geçecek.
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En düşük sıcaklık Cuma günü yaşanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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