AKOM'dan İstanbullulara Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

7 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 21 ila 29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

8 Eylül Salı günü havanın açık olması beklenirken sıcaklıklar 20-26 derece seviyelerinde seyredecek. 9 Eylül Çarşamba günü de açık hava etkisini sürdürecek ve sıcaklıkların 20 ila 27 derece arasında olması öngörülüyor. Çarşamba günü için de yağış tahmini bulunmuyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcaklıklardan ziyade kuvvetli poyraz ve cuma günü etkili olması beklenen yerel yağışlar dikkat çekiyor.