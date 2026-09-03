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AKOM'dan İstanbullulara Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

AKOM'dan İstanbullulara Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 17:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin önümüzdeki günlerine ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre İstanbul'da bu hafta aşırı sıcaklardan çok, zaman zaman kuvvetlenen poyraz ve cuma günkü yerel yağışlar gündemde olacak.

AKOM'un değerlendirmesine göre hafta boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor; tek istisna cuma günü etkili olacak kısa süreli ve yerel sağanaklar. Sıcaklıklar genel olarak 28-30 derece civarında seyredecek, ancak kuzeyden esen poyraz rüzgarı havanın aşırı ısınmasının önüne geçecek.

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En düşük sıcaklık Cuma günü yaşanacak.

En düşük sıcaklık Cuma günü yaşanacak.

AKOM’un 4-9 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahminine göre İstanbul’da cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yerel yağışların da etkili olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 21 ile 28 derece arasında değişeceği kentte, metrekareye 1 ila 3 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

5 Eylül Cumartesi günü ise İstanbul’da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 21 ila 30 derece arasında seyretmesi beklenirken, gün boyunca yağış öngörülmüyor.

6 Eylül Pazar günü de kentte açık ve az bulutlu hava devam edecek. Sıcaklığın sabah saatlerinde 21 derece civarında olması, gün içinde ise 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Gelecek hafta İstanbul'u neler bekliyor?

Gelecek hafta İstanbul'u neler bekliyor?

7 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 21 ila 29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

8 Eylül Salı günü havanın açık olması beklenirken sıcaklıklar 20-26 derece seviyelerinde seyredecek. 9 Eylül Çarşamba günü de açık hava etkisini sürdürecek ve sıcaklıkların 20 ila 27 derece arasında olması öngörülüyor. Çarşamba günü için de yağış tahmini bulunmuyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcaklıklardan ziyade kuvvetli poyraz ve cuma günü etkili olması beklenen yerel yağışlar dikkat çekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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