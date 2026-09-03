En İyi 100 Fırsattan Seçtik: Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında En İyi İndirimler
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Kampanyanın en sevilen 100 fırsatı arasından son bir yılın en düşük fiyatına inenleri, sepeti katlayan indirimleri ve popüler marka yıldızlarını bir araya getirdik. İşte teknolojiden modaya, kişisel bakımdan ev ve bebek ihtiyaçlarına kadar kaçırılmayacak fiyat düşüşleri.👇
Bu içerik 03.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bioderma Atoderm Intensive Balm son 90 günün en düşüğü 1.358 TL yerine net 1.234 TL!
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Julius Meinl Originals Red Door Bean çekirdek kahve %49 indirimle 2.750 TL yerine 1.399,90 TL!
Oral-B iO2 siyah şarjlı diş fırçası 2.695,00 TL yerine net 2.424,90 TL!
Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım seti son 365 günün en düşüğü net 2.404 TL!
Asus TUF Gaming F16, 16 inç oyuncu laptopu son 365 günün en düşük fiyatıyla net 37.999 TL!
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SMA Optipro 2 devam sütü (400g + 800g) %40 indirimle 1.838,29 TL yerine net 1.099 TL!
Calvin Klein Basket erkek spor ayakkabı %38 indirimle 3.269,90 TL!
Bialetti Bridgerton Moka Express 3 cup espresso pişirici %36 indirimle 1.618,99 TL!
TIRTIR Mask Fit Red Cushion fondöten (21N Ivory) son 365 günün en düşüğü net 1.206,00 TL!
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün düşük fiyatıyla 21.999,00 TL!
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Lysol dezenfektan ve koku giderici sprey %57 indirimle 476,95 TL yerine net 207,09 TL!
Calvin Klein fermuarlı logolu kartlık cüzdan %55 indirimle 3.254,20 TL yerine 1.469,90 TL!
Tommy Hilfiger Urban erkek sırt çantası %53 indirimle 5.114,53 TL yerine net 2.409,90 TL!
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ByPet elekli gri kedi kumu paspası %56 indirimle net 165,00 TL!
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