Akıllı Yüzükler Gözlükler ve Kulaklıklara Gelecek Kameralar: Apple ile İlgili Önemli İddialar Ortaya Atıldı!
Akıllı Yüzükler Gözlükler ve Kulaklıklara Gelecek Kameralar: Apple ile İlgili Önemli İddialar Ortaya Atıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçen hafta ABD'nin teknoloji devi Apple'ın kendi akıllı yüzüğü "Apple Ring" üzerinde çalıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen Mark Gurman'ın Power On bültenindeki son açıklamaları bu iddiaların aksini gösteriyor.
Gurman'a göre Apple'ın şu anki aktif planları arasında akıllı yüzük gibi bir ürün bulunmuyor. Buna karşın Apple'ın inovasyon peşindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Mark Gurman'ın belirttiğine göre şirket akıllı gözlükler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Meta ve Ray-Ban iş birliği ile geliştirilen akıllı gözlüklere benzer özellikler taşıyacak olan bu gözlükler yapay zeka destekli fonksiyonlarla donatılacak.
Kullanıcılara kameralar, mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla zengin bir deneyim sunmayı hedefleyen bu gözlüklerin AirPods'un yerini alabileceği söyleniyor.
Ayrıca Apple'ın AirPods üzerinde de önemli yenilikler planladığı ortaya çıktı. Gurman'ın aktardığına göre "B798" kod adıyla anılan yeni nesil AirPods'lar sağlık sensörleri ve kameralar eklenerek kullanıcılara akıllı gözlüklere benzer bir deneyim sunmayı vaat ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mark Gurman, bu teknolojik yeniliklerin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve Apple'ın akıllı gözlük planlarının bile birkaç yıl sürebileceğini belirtiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda