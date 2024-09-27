Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara: Denizlerimizin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Akdeniz tarih boyunca birçok medeniyetin gözdesi oldu. İngilizce 'Mediterranean Sea', Latince 'Mediterraneus' ve Yunanca 'Mesogeios' gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Arapça'da 'El Bahre-l Ebyedu'l-Mutavassit' yani 'orta yerdeki beyaz deniz' anlamına gelirken, Osmanlı döneminde 'Bahr-i Sefid' olarak biliniyordu. Romalılar ise burayı 'Mare Nostrum', yani 'bizim deniz' olarak tanımlamış.

Akdeniz’in birçok ülkeye kıyısı olması, ona farklı kültürlerin gözünde özel isimler kazandırmış. Bu deniz, tarih boyunca hem bir geçiş noktası hem de ticaret yolu olmuştur. Eski Türklerde renk sembolizmi önemliydi; mavi doğuyu, beyaz batıyı temsil ediyordu. Osmanlı döneminde Ege ve Akdeniz’in aynı bütünün parçaları olarak görülmesi, yine Akdeniz anlamına gelen 'Bahr-i Sefid' isminin kalıcı hale gelmesine yol açtı. Türkçemizde ise Akdeniz olarak kullanıldı.