Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara: Denizlerimizin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?
Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara: Denizlerimizin İsimlerinin Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kıyıları, tarih boyunca birçok uygarlığın ilgisini çekti. Peki Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nin isimleri nereden geliyor?
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Türkiye dört farklı denizle çevrili benzersiz bir coğrafyaya sahip. Bu denizlerin isimleri antik çağlardan günümüze kadar birçok kültür tarafından benimsenmiş. Gelin denizlerin isimlerinin kökenine bir dalış yapalım.
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Akdeniz
Kuzeyin Hırçın Suyu: Karadeniz
Ege Denizi
Adalarıyla Meşhur Marmara Denizi
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