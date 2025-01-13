Akdeniz Belediyesi'ne Atanan Kayyum İlk İş Makam Odasına Erdoğan'ın Fotoğrafını Astı

Türkiye'nin demokratik ikliminin bir gerçeği haline gelen kayyumların bu seferki durağı Mersin Akdeniz Belediyesi oldu. İki eşbaşkan sabah saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerine atanan kayyum ise diğer kayyumların yolunda giderek ilk iş olarak odaya dekoratif dokunuşlar yaptı. Kayyum Zayit Şener, diğer kayyumları örnek alarak odadaki Atatürk fotoğrafının yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmayı tercih etti.

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