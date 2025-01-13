Akdeniz Belediyesi'ne Atanan Kayyum İlk İş Makam Odasına Erdoğan'ın Fotoğrafını Astı
Akdeniz Belediyesi'ne Atanan Kayyum İlk İş Makam Odasına Erdoğan'ın Fotoğrafını Astı
Türkiye'nin demokratik ikliminin bir gerçeği haline gelen kayyumların bu seferki durağı Mersin Akdeniz Belediyesi oldu. İki eşbaşkan sabah saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerine atanan kayyum ise diğer kayyumların yolunda giderek ilk iş olarak odaya dekoratif dokunuşlar yaptı. Kayyum Zayit Şener, diğer kayyumları örnek alarak odadaki Atatürk fotoğrafının yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını asmayı tercih etti.
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Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan bu sabah tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.
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Akdeniz halkının protestosuyla karşılaşılan operasyonun ardından göreve gelen kayyum Zayit Şener de ilk icraatını yaptı.
Kayyum Şener, diğer kayyumlarla benzer bir yol izleyerek ilk iş olarak odaya fotoğraf eklemesi yaptı.
Zeyit Şener'in arkasında sağ tarafta Mustafa Kemal Atatürk, sol tarafta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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