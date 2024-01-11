AK Parti’den Mansur Yavaş’a Teklif Gitmiş: “Gel Bizim Adayımız Ol”
AK Parti’den Mansur Yavaş’a Teklif Gitmiş: “Gel Bizim Adayımız Ol”
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmişti. Ancak Mansur Yavaş’ın, bazı ilçelerde gösterilecek adaylar yüzünden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Gazeteci Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mansur Yavaş’ın, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’ta aday gösterilmesine tepki gösterdiği iddia ediliyordu.
Sözcü TV’de açıklamalarda bulunan Deniz Zeyrek, AK Parti’nin Mansur Yavaş’a adaylık teklifinde bulunduğu iddia etti.
“AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş”
“Arka kapılardan ‘bizim adayımız olun’ teklifi gitmiş”
“Şimdi biliyorum bunu yalayacaklar çünkü teklif reddedildi.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Deniz Zeyrek’in açıklamaları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda