AK Parti’den Mansur Yavaş’a Teklif Gitmiş: “Gel Bizim Adayımız Ol”

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmişti. Ancak Mansur Yavaş’ın, bazı ilçelerde gösterilecek adaylar yüzünden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Gazeteci Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya attı.