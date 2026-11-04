Daha Zeki Köpek Irkı Var mı? 13 Yıllık 'Süper Köpek' Deneyi Beklenmedik Bir Sonuçla Bitti

Projeyi, Rockefeller Vakfı'nın tıp bilimleri bölümünü yöneten Alan Gregg destekledi. İnsanların seçici üretimle 'üstün' hale getirilebileceğini savunan öjeni fikri, Nazi vahşetinin ardından gözden düşmüştü. Ancak Gregg zekanın büyük ölçüde kalıtımla geçtiğine inanıyordu ve bunu kanıtlamak için halkın ilgisini çekecek bir denek arıyordu: köpekler. Çalışmaya o dönem 632 bin dolar, bugünün parasıyla yaklaşık 9 milyon dolar (449 milyon TL) ayrıldı.

Davranış genetikçisi John Paul Scott ile fizyolog John Fuller'ın yönettiği araştırmada cocker spaniel, beagle, shetland çoban köpeği, basenji ve tel tüylü fox terrier yavruları labirent ve öğrenme testlerinden geçirildi. Bazı ırklar bazı testlerde öne çıktı, ama hiçbiri tüm testlerde üstün değildi. Araştırmacılar, hiçbir ırkın diğerinden 'daha zeki' olduğunun söylenemeyeceği sonucuna vardı.

Scott ve Fuller'a göre sosyal hayvanlarda farklı özellikler topluluğa bilerek dağılıyordu. Cesur bir köpek tehlikeyi savuşturabilirken, ürkek bir köpek alarmı ilk veren olabilirdi. Vardıkları sonuç netti: 'Süper insan bir birey olarak değil, iyi gelişmiş bir toplum olarak bulunur.'