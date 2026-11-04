Daha Zeki Köpek Irkı Var mı? 13 Yıllık 'Süper Köpek' Deneyi Beklenmedik Bir Sonuçla Bitti
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1940'ların sonunda ABD'de, zekası üstün bir 'süper köpek' yetiştirmek için 13 yıl süren dev bir deney yapıldı. Sonuç, deneyi finanse edenlerin beklediğinin tam tersi oldu.
Maine'deki bir çiftlikte kurulan ve 'Köpek Okulu' diye anılan tesiste 500'den fazla yavru köpek doğduğu andan itibaren izlendi. Elde edilen bulgular köpekleri anlama biçimimizi değiştirdi.
Hiçbir ırk diğerinden daha zeki çıkmadı
Yalnız büyütülen yavrular vahşi hayvanlara dönüştü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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