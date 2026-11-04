article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Daha Zeki Köpek Irkı Var mı? 13 Yıllık 'Süper Köpek' Deneyi Beklenmedik Bir Sonuçla Bitti

Daha Zeki Köpek Irkı Var mı? 13 Yıllık 'Süper Köpek' Deneyi Beklenmedik Bir Sonuçla Bitti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 13:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1940'ların sonunda ABD'de, zekası üstün bir 'süper köpek' yetiştirmek için 13 yıl süren dev bir deney yapıldı. Sonuç, deneyi finanse edenlerin beklediğinin tam tersi oldu.

Maine'deki bir çiftlikte kurulan ve 'Köpek Okulu' diye anılan tesiste 500'den fazla yavru köpek doğduğu andan itibaren izlendi. Elde edilen bulgular köpekleri anlama biçimimizi değiştirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hiçbir ırk diğerinden daha zeki çıkmadı

Çimenlerin üzerinde kameraya bakan beagle yavrusu

Projeyi, Rockefeller Vakfı'nın tıp bilimleri bölümünü yöneten Alan Gregg destekledi. İnsanların seçici üretimle 'üstün' hale getirilebileceğini savunan öjeni fikri, Nazi vahşetinin ardından gözden düşmüştü. Ancak Gregg zekanın büyük ölçüde kalıtımla geçtiğine inanıyordu ve bunu kanıtlamak için halkın ilgisini çekecek bir denek arıyordu: köpekler. Çalışmaya o dönem 632 bin dolar, bugünün parasıyla yaklaşık 9 milyon dolar (449 milyon TL) ayrıldı.

Davranış genetikçisi John Paul Scott ile fizyolog John Fuller'ın yönettiği araştırmada cocker spaniel, beagle, shetland çoban köpeği, basenji ve tel tüylü fox terrier yavruları labirent ve öğrenme testlerinden geçirildi. Bazı ırklar bazı testlerde öne çıktı, ama hiçbiri tüm testlerde üstün değildi. Araştırmacılar, hiçbir ırkın diğerinden 'daha zeki' olduğunun söylenemeyeceği sonucuna vardı.

Scott ve Fuller'a göre sosyal hayvanlarda farklı özellikler topluluğa bilerek dağılıyordu. Cesur bir köpek tehlikeyi savuşturabilirken, ürkek bir köpek alarmı ilk veren olabilirdi. Vardıkları sonuç netti: 'Süper insan bir birey olarak değil, iyi gelişmiş bir toplum olarak bulunur.'

Yalnız büyütülen yavrular vahşi hayvanlara dönüştü

Tel çitin arkasından patilerini uzatan beagle yavrusu

Araştırmacılar zamanla yavrunun ilk haftalarda yaşadıklarının yetişkin köpeği nasıl şekillendirdiğine yöneldi. Bugün etik bulunmayacak bir deneyde bazı yavrular, ne insan ne de başka köpek görecek şekilde, 2,4 metrelik çitlerle çevrili alanlarda tek başına büyütüldü.

Sonuçta sosyalleşme için 4 ile 12 hafta arasında kritik bir dönem olduğu ortaya çıktı. Bu dönemde bir insanla ya da köpekle temas eden yavru normal şekilde sosyalleşebiliyordu. Scott'a göre hiç temas olmazsa yavrular 14-15 haftalık olduklarında 'küçük vahşi hayvanlar' gibi oluyordu.

Süper köpek çıkmayacağı anlaşılınca vakıf desteği kesti ve çalışma 1958 civarında sona erdi. Bulgular 1965'te Genetics and the Social Behaviour of the Dog adlı kitapta yayımlandı. Duke Üniversitesi'nden köpek bilişi araştırmacısı Vanessa Woods, bugünkü çalışmaların da ırklar arasında zeka farkı olmadığı bulgusunu doğruladığını söylüyor.

Yalnız büyütülen ve evcilleştirilemeyen yavruların sonunda ötenazi edildiği bu bölüm, bugün deneyin en acımasız kısmı olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın