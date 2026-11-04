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Brezilya'da Kedi ve Köpekler Ailenin Soyadını Alabiliyor: Resmi Belgesi Bile Çıkıyor

Brezilya'da Kedi ve Köpekler Ailenin Soyadını Alabiliyor: Resmi Belgesi Bile Çıkıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 09:29
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Brezilya'da kedi ve köpeklere, sahiplerinin soyadıyla resmi bir belgeye kaydedilebiliyor. Bu bilgi X'te paylaşılınca kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi. Hatta bazı kişiler, kendi soyadlarını verdikleri evcil hayvanları paylaştı.

Onları görmelisiniz!

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Evcil Hayvanlar Ailenin Soyadıyla Kayda Geçiyor

Evcil Hayvanlar Ailenin Soyadıyla Kayda Geçiyor

Brezilya'da evrak ve sözleşme kayıtlarını tutan 'cartório' adlı resmi kayıt ofisleri, evcil hayvanlar için bir sahiplik belgesi düzenliyor. Belgede hayvanın adının yanına ailenin soyadı da yazılabiliyor.

Yani 'Paçoca Silva' ya da 'Bolinha Oliveira' gibi isimler resmi bir kâğıtta yer alabiliyor. Hatta Türkçe düşünürsek muhtemelen 'Pamuk Kaya' ya da 'Minnoş Yılmaz' gibi isimler karşımıza çıkardı!

Doğum Belgesi Değil, Sahiplik Belgesi

Doğum Belgesi Değil, Sahiplik Belgesi

Belgenin adı 'Evcil Hayvan Sahipliği Beyanı' (Declaração de Guarda de Animal Doméstico). Brezilya basınının aktardığına göre bu belge bir doğum belgesi yerine geçmiyor. Soyadının eklenmesi de hayvana bir insan gibi hukuki kişilik kazandırmıyor elbette.

Soyadı daha çok hayvanın aileye ait olduğunu gösteren bir kimlik bilgisi işlevi görüyor. Belgenin asıl işe yaradığı yer ise hayvanın kime ait olduğunu kanıtlamak.

Belgede Neler Yazıyor?

Belgede Neler Yazıyor?

Belgede hayvanın adı, türü, cinsi, cinsiyeti, yaşı, tüy rengi, ayırt edici özellikleri ve en az iki fotoğrafı yer alıyor. Sahiplerin adı, kimlik numaraları ve adresi de ekleniyor; ortak velayet durumunda birden fazla kişi yazılabiliyor.

Hizmet kedi, köpek ve ötücü kuşları kapsıyor. Yaban hayvanları için Brezilya Çevre Enstitüsü IBAMA'dan izin ya da hayvanın yasal yollarla edinildiğini gösteren bir belge isteniyor. 2025'ten beri kayıtlı hayvanlar için ayrıca bir kimlik kartı da çıkarılabiliyor.

Belge, hayvanın kaybolması, kaçması, yolculuğa çıkması ya da ayrılan bir çiftin hayvanın kimde kalacağı konusunda anlaşamaması gibi durumlarda kimin sahibi olduğunu kanıtlamaya yarıyor.

"Artık evcil hayvanlar ailenin soyadını taşıyabiliyor" paylaşımı viral oldu ve milyonlarca kez görüntülendi

Gelin şimdi de Brezilyalı kedi ve köpeklere bakalım! :)

Gelin şimdi de Brezilyalı kedi ve köpeklere bakalım! :)
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İsimleri epey havalı di mi?

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"Bruce Wayne de Oliveira bunu bilmekten mutlu."

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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