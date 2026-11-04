Brezilya'da Kedi ve Köpekler Ailenin Soyadını Alabiliyor: Resmi Belgesi Bile Çıkıyor

Belgenin adı 'Evcil Hayvan Sahipliği Beyanı' (Declaração de Guarda de Animal Doméstico). Brezilya basınının aktardığına göre bu belge bir doğum belgesi yerine geçmiyor. Soyadının eklenmesi de hayvana bir insan gibi hukuki kişilik kazandırmıyor elbette.

Soyadı daha çok hayvanın aileye ait olduğunu gösteren bir kimlik bilgisi işlevi görüyor. Belgenin asıl işe yaradığı yer ise hayvanın kime ait olduğunu kanıtlamak.