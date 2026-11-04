Brezilya'da Kedi ve Köpekler Ailenin Soyadını Alabiliyor: Resmi Belgesi Bile Çıkıyor
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Evcil Hayvanlar Ailenin Soyadıyla Kayda Geçiyor
Doğum Belgesi Değil, Sahiplik Belgesi
Belgede Neler Yazıyor?
Gelin şimdi de Brezilyalı kedi ve köpeklere bakalım! :)
İsimleri epey havalı di mi?
Sarı bir kedi bekledim yalan yok
Carvalho ordusu
"Bruce Wayne de Oliveira bunu bilmekten mutlu."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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