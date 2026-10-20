Dünyada En Çok Duş Alan Ülkeler Belli Oldu: Brezilya Haftada 14 Duşla Zirvede, ABD 11. Sırada

Listenin zirvesinde ezici bir farkla Brezilya var: Haftada ortalama 14 duş, günde tam iki kez demek. İkinci sıradaki Kolombiya ve Tayland'dan 3 duş fazla yapan Brezilyalılar, listedeki en geniş farkı da bu şekilde açmış oluyor.

Bu rakam dünya ortalamasının çok üzerinde. Kantar Worldpanel verilerine dayanan Mira Showers'ın aktardığına göre dünyanın geri kalanında ortalama haftada yaklaşık 5 duş alınıyor. Yani Brezilya, ortalamanın neredeyse üç katına çıkıyor.