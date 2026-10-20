Dünyada En Çok Duş Alan Ülkeler Belli Oldu: Brezilya Haftada 14 Duşla Zirvede, ABD 11. Sırada
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Seasia Stats'ın haftalık duş/banyo sıklığına göre hazırladığı sıralamada Brezilya, haftada ortalama 14 duşla dünyanın en sık yıkanan ülkesi oldu. Kolombiya ve Tayland 11'le onu izlerken, listenin 11. sırasında yer alan ABD'de bu rakam 7,2'de kaldı. Zirvedeki ülkelerin neredeyse tamamı sıcak ve nemli iklimlerde bulunuyor.
[Kaynak: Seasia Stats]
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Brezilya haftada 14 duşla birinci oldu, yani günde iki kez yıkanıyor.
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Kolombiya 11 duşla ikinci sırada, haftada ortalama 11 kez yıkanıyor.
Tayland da Kolombiya ile aynı rakamda: Haftada 11 duş.
Filipinler ve Endonezya haftada 10 duşla dördüncü ve beşinci sırada.
Meksika 8,5 duşla ilk altıya girdi.
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Avustralya ve Venezuela haftada 8 duşla yedinci ve sekizinci sırada.
Nijerya ve Peru 7,5 duşla ilk ona girdi.
ABD 7,2 duşla listenin 11. sırasında yer aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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