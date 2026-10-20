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Dünyada En Çok Duş Alan Ülkeler Belli Oldu: Brezilya Haftada 14 Duşla Zirvede, ABD 11. Sırada

Dünyada En Çok Duş Alan Ülkeler Belli Oldu: Brezilya Haftada 14 Duşla Zirvede, ABD 11. Sırada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 12:18
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Seasia Stats'ın haftalık duş/banyo sıklığına göre hazırladığı sıralamada Brezilya, haftada ortalama 14 duşla dünyanın en sık yıkanan ülkesi oldu. Kolombiya ve Tayland 11'le onu izlerken, listenin 11. sırasında yer alan ABD'de bu rakam 7,2'de kaldı. Zirvedeki ülkelerin neredeyse tamamı sıcak ve nemli iklimlerde bulunuyor.

[Kaynak: Seasia Stats]

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Brezilya haftada 14 duşla birinci oldu, yani günde iki kez yıkanıyor.

Brezilya haftada 14 duşla birinci oldu, yani günde iki kez yıkanıyor.

Listenin zirvesinde ezici bir farkla Brezilya var: Haftada ortalama 14 duş, günde tam iki kez demek. İkinci sıradaki Kolombiya ve Tayland'dan 3 duş fazla yapan Brezilyalılar, listedeki en geniş farkı da bu şekilde açmış oluyor.

Bu rakam dünya ortalamasının çok üzerinde. Kantar Worldpanel verilerine dayanan Mira Showers'ın aktardığına göre dünyanın geri kalanında ortalama haftada yaklaşık 5 duş alınıyor. Yani Brezilya, ortalamanın neredeyse üç katına çıkıyor.

Kolombiya 11 duşla ikinci sırada, haftada ortalama 11 kez yıkanıyor.

Kolombiya 11 duşla ikinci sırada, haftada ortalama 11 kez yıkanıyor.

Güney Amerika'dan ikinci bir ülke daha ilk üçte: Kolombiya, haftada ortalama 11 duşla Brezilya'nın ardından geliyor. Bu, günde 1,5 duştan biraz fazla bir tempo anlamına geliyor.

Listedeki Güney Amerika temsilcileri Kolombiya'yla sınırlı değil. Venezuela 8 duşla sekizinci, Peru ise 7,5 duşla ilk on içinde yer alıyor. İlk on bir ülkenin dördü bu kıtadan çıkıyor.

Tayland da Kolombiya ile aynı rakamda: Haftada 11 duş.

Tayland da Kolombiya ile aynı rakamda: Haftada 11 duş.

Tayland, Asya'nın en çok duş alan ülkesi olarak listede üçüncü sırada. Haftada 11 duşla Kolombiya ile eşit çıkan Taylandlılar, günde ortalama 1,5 defadan fazla yıkanıyor.

Bangkok Post'un listeyi aktardığı haberde, sıralamanın üst kısmına sıcak iklimlere sahip ülkelerin hâkim olduğu vurgulandı. Tayland da bu tabloyu doğrulayan örneklerden biri.

Filipinler ve Endonezya haftada 10 duşla dördüncü ve beşinci sırada.

Filipinler ve Endonezya haftada 10 duşla dördüncü ve beşinci sırada.

Güneydoğu Asya'dan iki ülke daha listeye girdi. Filipinler ve Endonezya, haftada ortalama 10 duşla çift haneli kalan son iki ülke oldu. İkisi de 10'da buluşsa da tabloda Filipinler dördüncü, Endonezya beşinci sırada yer alıyor.

İlk beşin üçü Güneydoğu Asya'dan: Tayland, Filipinler ve Endonezya. Haftada 10 duş, günde ortalama 1,4 duştan biraz fazlasına denk geliyor.

Meksika 8,5 duşla ilk altıya girdi.

Meksika 8,5 duşla ilk altıya girdi.

Listede çift haneyi kaçıran ilk ülke Meksika oldu. Haftada ortalama 8,5 duşla altıncı sırada yer alan Meksikalılar, yarım duşluk farkla Avustralya ve Venezuela'nın önünde kalıyor.

İlk beşteki 10 duşluk ülkeler ile Meksika arasında 1,5 duşluk bir fark var. Sıralamadaki en büyük kırılma ise Brezilya ile Kolombiya arasında: 14'ten 11'e inen üç duşluk uçurum, listedeki en geniş boşluk.

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Avustralya ve Venezuela haftada 8 duşla yedinci ve sekizinci sırada.

Avustralya ve Venezuela haftada 8 duşla yedinci ve sekizinci sırada.

Avustralya ve Venezuela, haftada ortalama 8 duşla yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Okyanusya'dan listeye giren tek ülke Avustralya oldu; Venezuela ise Güney Amerika'nın listedeki dördüncü temsilcisi.

İki ülke de Meksika'nın 8,5'lik değerinin yarım duş gerisinde. Bu noktadan sonra liste hızla yavaşlıyor: 8'den ABD'nin 7,2'sine kadar tüm sıralama 1 duşun altında bir aralığa sığıyor.

Nijerya ve Peru 7,5 duşla ilk ona girdi.

Nijerya ve Peru 7,5 duşla ilk ona girdi.

Nijerya ve Peru, haftada 7,5 duşla dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı. Listeye giren tek Afrika ülkesi olan Nijerya, yarım duşluk farkla ABD'nin önünde kalıyor.

İki ülkenin değeri zirvedeki Brezilya'nın 14 duşunun yarısından biraz fazla. Yine de dünya ortalaması olarak aktarılan yaklaşık 5 duşun belirgin biçimde üzerinde.

ABD 7,2 duşla listenin 11. sırasında yer aldı.

ABD 7,2 duşla listenin 11. sırasında yer aldı.

Listeyi kapatan ülke ABD oldu. Amerikalılar haftada ortalama 7,2 duşla 11. sırada yer alıyor, yani günde yaklaşık bir duş alıyor.

Brezilya'yla arasında neredeyse iki katlık fark var: 14'e karşı 7,2. Yine de ilk on bir ülkenin hepsi, dünya ortalaması olarak aktarılan yaklaşık 5 duşun üzerinde kaldı. Sıralamanın görseli:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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