Büyük Köpekler Neden Daha Hızlı Yaşlanıyor? Cevap Genlerde Saklıymış
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Evde iri bir köpek besleyenlerin en çok üzüldüğü gerçeklerden biri, can dostlarının küçük ırklara göre çok daha kısa yaşaması. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları bu farkın izini köpeklerin DNA'sında sürdü. Science dergisinde yayımlanan çalışma, büyük köpeklerde yaşlanmanın hücre düzeyinde daha hızlı ilerlediğini gösteriyor. Erkek köpekler için ise bambaşka bir ipucu ortaya çıktı.
Kaynak: Live Science
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Memelilerde büyük olan uzun yaşar, köpeklerde ise tam tersi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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