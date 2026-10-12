Büyük Köpekler Neden Daha Hızlı Yaşlanıyor? Cevap Genlerde Saklıymış

Doğada genel kural basit: Vücut büyüdükçe ömür de uzar. Bir fare ortalama iki yıl yaşarken bazı balina türleri 200 yıla yaklaşabiliyor. Köpeklerde ise bu denge tersine dönüyor.

Danua ve İrlanda kurt köpeği gibi dev ırklar çoğu zaman 10 yaşını göremezken Chihuahua gibi küçük ırklar bunun neredeyse iki katı kadar yaşayabiliyor. Veteriner hekimlerin uzun zamandır bildiği bu tablonun arkasındaki biyolojik neden ise bugüne kadar netlik kazanmamıştı.